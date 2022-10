Wielrennen

Sebastian Langeveld speldt, net als zijn landgenoot Niki Terpstra, zondag in Parijs-Tours voor de laatste keer een rugnummer op. Na zeventien jaar vindt de geboren Leidenaar het genoeg geweest.

"Ik realiseer me nu hoe speciaal dit is. Ik begon als kind met fietsen en toen was het nog gewoon een hobby, ik vond het leuk om op mijn fietsje te zitten. Toen werd het steeds serieuzer en nu is het al een aantal jaar uitgegroeid tot mijn baan", vertelt hij op de site van zijn ploeg.

Sebastian Langeveld op het podium van Parijs-Roubaix in 2017. Foto: Getty Images

Leven als monnik

De Nederlander is nu op een punt gekomen dat hij zijn leven anders wilt gaat invullen. "Je moet jezelf altijd blijven afvragen wat je blij maakt op de fiets en of je het vol wil blijven houden. In zeventien jaar heb ik zoveel mensen ontmoet en zoveel dingen gezien."

"Ik heb met veel fantastische mensen mogen fietsen, maar als je weer drie maanden als een monnik alleen op hoogte leeft en je er niet echt meer van kan genieten, dan wordt het lastig om een lange carrière vol te houden."

De Omloop

Langeveld begon zijn loopbaan bij het Nederlandse Van Vliet-EBH Advocaten en maakte via Skil-Shimano in 2007 de overstap naar de Rabobank-ploeg. Daar ontpopte hij zichzelf als een betrouwbare knecht en bovendien een gevaarlijke klant in de voorjaarsklassiekers.

De 37-jarige Langeveld won in 2007 de Ster Elektrotoer en in 2011 verslaat hij Juan Antonio Fleche in een sprint-a-deux tijdens de Omloop Het Nieuwsblad. "Dat was een van mijn grootste overwinningen. Ik versloeg Flecha, een oud teamgenootje van mij, in vreselijke weersomstandigheden. Ik heb niet heel veel gewonnen, maar over een paar jaar kan ik tegen mijn kinderen zeg dat ik Het Nieuwsblad heb gewonnen. Daar ben ik enorm trots op."

Sebastian Langeveld verslaat Juan Antonio Flecha in de sprint van de Omloop Het Nieuwsblad in 2007. Foto: Getty Images

Liefde voor de fiets

In 2017 belandde hij op het podium van Parijs-Roubaix met Stybar en winnaar Greg van Avermaet. Via Orica-Greenedge, Garmin Sharp, Team Cannondale eindigt hij zijn profcarrière bij naamopvolger EF Education First.

Helemaal verdwijnen uit de wielersport doet Langeveld zeker niet. Zijn ploeg EF biedt hem de kans om aan de slag te gaan als ploegleider. Zijn liefde voor de koers zorgt ervoor dat hij de wielerwereld niet snel de rug toe gaat keren.

"Als ik kijk naar mijn loopbaan en het plezier dat het mij heeft gegeven. Op de weg zijn, samen met je teamgenoten en de staf, het is iets verdomd speciaals. Vroeger had ik niet de tijd om me te realiseren hoe mooi het was. We zijn allemaal begonnen met fietsen, omdat we het leuk vinden. Het is belangrijk om dat nooit te vergeten."

