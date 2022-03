Wielrennen

"Ik ben toch wel geschrokken. Ik heb het maar met één oog gezien. Het is niet echt in beeld gekomen, maar natuurlijk schrik je wel. We hebben in onze ploeg Tim Declercq gehad die plots een ontsteking aan zijn hartzakje kreeg. We zijn zeer voorzichtig, elke renner ondergaat een hartonderzoek na zijn besmetting", aldus Lefevere

Lefevere wil niet ingaan op dit specifieke geval: "Ik ga me niet uitspreken over het geval Colbrelli zelf. Misschien heeft het er zelfs niets mee te maken. Maar als er bij ons nu iemand ziek wordt, nemen we geen risico."

Volgens Lefevere moeten de mogelijke gevolgen van het coronavirus niet onderschat worden: "Met covid gaan we nu nog een stap verder. Niemand had gedacht dat het virus zo'n impact zou hebben op ons organisme. Bij de één zet het zich op de longen, bij de ander op het hart, zoals bij Tim Declercq. Hij heeft overigens geluk gehad, met een ontsteking op het hartzakje. Voor hetzelfde geld was het fin de carrière. Gelukkig is het goed gekomen met rust."

Lefevere ziet meer onderzoek als oplossing voor het probleem: "Ik pleit ook voor nog meer hartscreening bij jonge renners. Wij werken al meer dan 10 jaar met de befaamde cardioloog Pedro Brugada. Wij waren één van de eersten die hem 3 dagen per jaar meenamen naar een stage om hartritmestoornissen op te sporen. Dat kost me wat centen, maar geen mensenleven is het niet waard om er niet in te investeren."

"We hebben er intussen ook een paar ontdekt met hartritmestoornissen en ik ben blij dat we ze er uitgehaald hebben. Brugada pleit overigens voor nog meer screenings bij jonge sporters en ik volg hem daarin helemaal", aldus Lefevere.

