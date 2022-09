Lefevere had al een aantal dagen een voorgevoel over het WK: "Vanaf eergisteren geloofde ik dat het ging lukken. Ik heb soms een raar gevoel voor bepaalde koersen. Zoals nu had ik nog nooit meegemaakt, ik liep al twee dagen 'ambetant'."

Dat gevoel probeerde Lefevere dan ook telefonisch op zijn pupil over te brengen vanuit België: "Ik had wel wat berichtjes gestuurd met de mannen daar en Remco heb ik ook eventjes gehoord. Hij zei dat hij er niet veraf zou zijn als zijn benen zouden zijn zoals in de tijdrit."

De ploegleider van Quick-Step Alpha Vinyl zag tot zijn genoegen dat de tactiek bij de Belgen dit jaar stukken beter in elkaar zat dan vorig jaar in eigen land: "Als Remco teruggepakt zou worden, dan kon Wout van Aert voor de zege sprinten. Gelukkig voor onze ploeg is dat niet gebeurd. Een betere tactiek kon bijna niet en Remco heeft het afgemaakt. De winnaar heeft altijd gelijk."

Nu naar de Tour de France?

Na het geweldige jaar van Evenepoel gaan er uiteraard meteen stemmen op om de Belg volgend jaar naar de Tour de France te sturen. Lefevere wil daar voorlopig echter nog niet aan: "We gaan wachten tot de rook om onze hoofden is verdwenen om beslissingen te nemen. We gaan met een paar verstandige mensen aan tafel zitten en bekijken of we een stap moeten overslaan of niet."

"Want stel dat Evenepoel naar de Tour gaat en het valt niet mee, dan staat iedereen weer klaar met het geweer om hem neer te schieten. Als winnaar van de Ronde van Spanje en met die trui om zijn schouders, kan hij het zich eigenlijk niet permitteren om af te gaan", aldus Lefevere.

