Wielrennen

In 2023 staan er bijzonder weinig tijdritkilometers op het programma en dus is het parcours verre van geschikt voor Evenepoel. Een jaar later zou dat zo maar eens anders kunnen zijn, als de Tour finisht met een tijdrit in Nice in plaats van de traditionele massasprint in Parijs.

Patrick Lefevere is enthousiast over deze verandering: "Het is mooi om te zien dat de Tour de France zal eindigen met een tijdrit. Dat kan tot mooie scenario's leiden, zoals in 1989 met Laurent Fignon en Greg Lemond. Dit keer kan het ook spectaculair worden."

De Tour de France van 1989, waar Lefevere naar verwijst, geldt als één van de meest spectaculaire in de geschiedenis van de ronde. Fignon ging met een voorsprong van 50 seconden de afsluitende tijdrit in, maar LeMond maakte zijn achterstand goed en won de Tour de France met 8 seconden voorsprong op Fignon. Het is nog altijd de kleinste marge van de nummer 1 ten opzichte van de nummer 2 ooit in de Tour de France.

Lefevere hint op Tour-deelname in 2024

Lefevere ziet eenzelfde scenario waar Evenepoel op de laatste dag het geel pakt in 2024 uiteraard graag zitten: "Een tijdrit is voor Remco goed, maar het hangt er allemaal van af waar hij op dat moment staat."

"Of Evenepoel de Tour de France van 2024 gaat rijden? Het is natuurlijk te vroeg om dat te zeggen, maar ons plan met hem is altijd geweest om eerst de Vuelta en de Giro te rijden voor de Tour de France. Als je ziet hoe hij de Vuelta gereden heeft en hoe hij nu de Giro gaat rijden, dan mag je zelf je conclusies trekken over 2024", aldus de ploegleider.

