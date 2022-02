Nadat een vroege vlucht met onder anderen Chad Haga nooit de ruimte kreeg en al snel weer werd ingelopen, was het Lutsenko al, die op 50 kilometer van de finish, op de derde van vijf zware gravelstroken, verantwoordelijk was voor de eerste schifting in het peloton.

Ad

De Kazach toonde zich vorig jaar al sterk op lastige ondergrond en ook vandaag beschikte hij over uitstekende benen. Zo'n twintig kilometer na zijn eerste versnelling besloot hij alleen verder te gaan. Hij breidde gestaag zijn voorsprong op vier achtervolgers, Connor Swift, Lennard Kämna en de Belgen Tim Wellens en Loïc Vliegen, verder uit.

Wielrennen Wielrennen | De ene gravelklim na de ander – Spektakel verwacht bij Clásica Jaén Paraiso Interior 10 UUR GELEDEN

BAYYASA

Lutsenko leek met meer dan anderhalve minuut voorsprong op de vier onbekommerd naar de winst te kunnen rijden, maar op de flanken van de Bayyasa, de slotklim van de dag, haperde de motor van de Kazach. Harkend en slingerend baande hij zich een weg naar boven.

Bij de achtervolgers was het beste er echter ook vanaf. Kämna ging als eerste aan, maar de Duitser werd al snel gecounterd door de andere drie en moest uiteindelijk lijdzaam toezien hoe de twee Belgen uit de groep wegreden.

VOOR ALTIJD DE EERSTE

Zij liepen weinig in op de eenzame koploper, die ondanks de wegsijpelende krachten toch onbedreigd als eerste bovenkwam en zich tot winnaar van de eerste Clásica Jaén mocht kronen. Achter hem reed Wellens nog weg bij zijn landgenoot Vliegen, die het podium completeerde.

Clásica de Almería Clásica de Almería | Alexander Kristoff sprint naar de zege GISTEREN OM 18:20