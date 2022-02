Wielrennen

De etappe van vandaag was grotendeels vlak, met aan het einde van de rit een paar lichte klimmetjes. Het is bekend dat Cort dergelijke obstakels kan overleven en dus is zijn overwinning geen grote verrassing.

De sprint in de straten van Vigo verliep chaotisch en Cort leek even alleen te zetten. Uiteindelijk was daar toch ploeggenoot Padun om Cort op het cruciale moment af te zetten en zo kon de Deen naar de eerste etappewinst ooit van de Gran Camiño snellen.

De kans is groot dat Cort niet lang kan genieten van zijn leiderstrui, want morgen ligt de finish aan het einde van een loeisteile klim. De renners finishen in Mirador de Ézaro, na een laatste klim van een kleine twee kilometer. Deze muur heeft stukken met een stijgingspercentage van meer dan 30% en dus mogen de echte klimgeiten aan het werk. Met mannen als Hugh Carthy, Michael Woods en Alejandro Valverde aan de start, zal het morgen een interessante dag worden.

