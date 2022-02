Wielrennen

host Jan Hermsen erbij vermelden dat hij het een ‘jeuktitel’ vindt. Vos won in Fayetteville de titel door regerend kampioene Lucinda Brand in een sprint te verslaan . Ze werd hierdoor acht jaar na haar laatste titel en zestien jaar na haar eerste opnieuw wereldkampioen. Daarom mag ze volgens de Eurosport-commentatoren G.O.A.T. worden genoemd. Al moetJan Hermsen erbij vermelden dat hij het een ‘jeuktitel’ vindt.

Volgens de commentatoren heeft Vos een slimme race gereden waarin ze goed gebruik maakte van haar specialiteit: de sprint. Ze zijn het niet eens met de woorden van Sven Nys, de ploegleider van Brand bij Baloise Trek Lions. De crosslegende schreeuwde zijn pupil in de laatste ronde toe dat ze ‘niet als een mongool op kop moest rijden’. Nys bood in een tweet zijn excuses aan.

Beloftenvrouwen

Traksel wijst ook op het feit dat de toekomst voor Nederlandse vrouwenveldrijden er goed uit ziet. Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij sloegen de elitewedstrijd over om zich op de beloftenwedstrijd te richten. De drie vrouwen zorgden voor een volledig Nederlands podium. Pieterse won de wedstrijd, maar Traksel had vooral kritiek op de manier hoe snelle sprintster Van Empel reed. “Ze had gewoon moeten koersen in plaats van aanhaken en in het wiel zitten. Dat is exact de verkeerde tactiek voor haar geweest.”

WK Gravel of WK Veldrijden

Hermsen had wel op kritiek op het parcours. Het leek volgens hem meer op een WK gravel dan een WK veldrijden. Zo wijst hij erop dat zelfs begenadigde wegsprinters als Clement Venturini, vijfde en 57 seconden achter winnaar Pidcock , goed mee konden. Traksel had geen problemen met ronde, ook niet met het gebrek aan balkjes. “Een cross als deze hoort er gewoon bij”.

