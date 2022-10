Wielrennen

De 55-jarige Cipollini heeft volgens de rechter zijn ex-vrouw jarenlang mishandeld, bedreigd en gestalkt. Eén van de gebeurtenissen die tijdens de rechtzaak naar voren kwam was het houden van een pistool tegen de voorhoofd van zijn ex-vrouw. Ook zou Cippolini zijn vrouw bij de nek hebben gegrepen en haar hoofd tegen de muur aangeduwd hebben op haar werk. Met collega's en cliënten als getuigen.

De rechtzaak begon in 2019 in maart nadat Sabrina Landucci hem beschuldigde van meerdere incidenten in 2016 en 2017. De huidige partner van Landucci en zijn broer deden ook aangifte tegen Cipollini.

Cipollini staat als wielrenner bekend als een flamboyante man die graag opvalt. Met meer dan 200 overwinningen op zijn palmares, waaronder twaalf etappes in de Tour en 42 overwinningen in de Giro, waren zijn prestaties ook opvallend. Hij viel ook op vanwege zijn kledingstijl en gedrag.

Mario Cipollini Foto: Getty Images

