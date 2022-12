Sinds het nieuws dat het aflopende contract van Cavendish bij Quick-Step Alpha Vinyl niet wordt verlengd, is het onrustig rond zijn persoon. Diverse ploegen toonden interesse in de diensten van de 37-jarige sprinter waarvan B&B Hotels-KTM het meest concreet leek te worden.

Cavendish zou zelfs al zijn akkoord hebben gegeven aan de ploeg van Jérôme Pineau. Het ambitieuze plan van B&B Hotels-KTM lijkt echter niet door te gaan, omdat de beoogde financiële injecties uitblijven. De (potentiële nieuwe) renners stond het daarom vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe ploeg. Het was voor Pierre Rolland een reden om een punt te zetten achter zijn carrière.

Ad

Giro d’Italia | “Cijfers boeien me niet, ik wil lol hebben en winnen” - Cavendish na zege bij rentre

Wielrennen Wielrennen | "Giro komt waarschijnlijk te vroeg voor mij" - Primoz Roglic nog altijd herstellende 4 UUR GELEDEN

Wildcard

Volgens Wielerflits heeft Cavendish met Human Powerd Health dan toch een nieuwe ploeg gevonden, al zijn de onderhandelingen nog gaande. Een opmerkelijke keuze, omdat de Amerikaanse formatie onder leiding van Hendrik Redant de afgelopen jaren nauwelijks kon rekenen op wildcards voor koersen in de WorldTour.

Mogelijk wil het ProTeam met het aantrekken van de Brit zijn kansen hierop vergroten. Cavendish hoopt immers op jacht te gaan naar zijn 35ste etappezege in de Tour de France en hiermee alleen recordhouder worden. Momenteel moet hij zijn koppositie nog delen met de legendarische Eddy Merckx.

Giro d'Italia : Mark Cavendish kijkt met genoegen terug op winst in Napels

Niet naar Trek-Segafredo

Tegelijkertijd met het nieuws van de op komst zijnde transfer laat Trek-Segafredo weten Cavendish in elk geval niet aan te trekken. "Mark is een geweldige renner en zeker erg interessant, maar we hebben op dit moment geen plaats voor hem", zegt teammanager Luca Guercilena tegen CyclingNews.

"Ons beleid is er bovendien op gericht om te investeren in jonge renners. Dit heeft zijn vruchten al afgeworpen. We blijven de ruimte geven aan de renners die met ons zijn meegegroeid."

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Ronde van Vlaanderen tot en met de Tour de France kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Wielrennen | Tweevoudig winnaar van Touretappe Pierre Rolland zet punt achter loopbaan 20 UUR GELEDEN