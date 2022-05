Wielrennen

Dat Cavendish denkt aan een andere ploeg is opmerkelijk. Zijn carrière was immers in het slop beland toen hij vorig jaar bij Quick-Step aanklopte. Onder de hoede van Patrick Lefevere bloeide hij weer helemaal op. Mede dankzij lead-out Michael Mørkøv kende hij een uiterst succesvol seizoen en won onder andere vier etappes in de Tour de France.

Het leverde hem een contract op voor nog een jaar. Dit seizoen won Cavendish onder andere Milaan-Turijn en een etappe in de Giro, de ronde waarin hij nog steeds actief is.

Plezier

Niet alleen de prestaties zijn terug bij Cavendish, maar ook het plezier. De Brit had daarom al aangegeven om ook na dit seizoen wielrenner te blijven. Nu zegt hij zelfs er nog minstens twee jaar aan vast te plakken.



"Ik wil heel graag blijven fietsen. Zoals ik mij nu voel, moet ik dat nog zeker twee jaar op hoog niveau kunnen doen. Misschien zelfs nog wel langer", zegt Cavendish, die er niet helemaal gerust op is dat zijn toekomst bij Quick-Step-Alpha Vinyl ligt. De geruchten gaan dat hij zijn managementbureau de opdracht heeft gegeven de markt te verkennen.

Merlier

Wellicht speelt mee dat de Belgische formatie topsprinter Tim Merlier wil aantrekken. Wielerflits meldt zelfs al dat de deal rond is. Het contract van de 29-jarige renner loopt aan het einde van dit seizoen af.

Alpecin-Fenix wil de verbintenis graag verlengen, maar heeft veel concurrentie. Quick-Step-Alpha Vinyl lijkt nu de strijd om de rappe man te gaan winnen.

