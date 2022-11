Martin werd achtste tijdens de Tour de France van vorig jaar en eindigde als beste klimmer in de Vuelta van 2020, maar vraagt zicht af en toe af waarom hij nog op de fiets zit. "We hebben te maken met een groot, heel groot probleem.

Ik herinner me vooral de Ronde van Spanje in 2021. Dagenlang hadden we daar te maken met ongelofelijke hitte, vooral in het zuiden van Spanje."

"Ik herinner me een etappe waarin mijn snelheidsmeter vijf uur lang niet onder de 33°C kwam. Gemiddeld zaten we rond de 39°C terwijl we in hoogte klommen. Even vroeg ik me af wat ik daar deed, extreme inspanningen leveren bij extreme temperaturen, terwijl de autoriteiten de bevolking adviseerden om thuis in afzondering te blijven met de luiken dicht."

Primoz Roglic en Adam Yates rijden in de bergen bij warme temperaturen tijdens de Vuelta van vorig jaar. Foto: Getty Images

Gezondheid

"De laatste tijd realiseren we ons dat het in onze ongeordende wereld steeds moeilijker zal zijn om te sporten. Heel concreet roept dit in de wielerwereld de vraag op van de organisatie van wedstrijden op bepaalde tijden van het jaar. Ik weet niet zeker of de Tour de France in juli verreden kan blijven worden."

"De gezondheid van de renners en toeschouwers hangt ervan af. En dan, met de gevolgen van klimaatverandering, krijgen we te maken met werkelijke problemen, zoals honger. Blijft wielrennen dan nog onze focus? In ieder geval werden ze tijdens de coronaperiode als niet-essentieel beschouwd. Onze sport is een vorm van onze amusementsmaatschappij."

