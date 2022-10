De afgelopen dagen werd druk gespeculeerd over het programma van Van der Poel dit najaar. Er waren namelijk veel opties. Met de Ronde van Lombardije staat er nog een monument op de kalender dit jaar en ook een vroeg begin aan het veldritseizoen was een mogelijkheid. De keuze is echter dus gevallen op het WK gravel.

Gravelraces worden steeds populairder de laatste jaren. Oud-profs zoals Laurens ten Dam hebben zijn inmiddels verknocht aan de sport en met de deelname van een wereldtopper als Van der Poel blijkt dat ook het huidige peloton op de weg gravelraces serieus neemt. Hetzelfde geldt voor de UCI die dit jaar dus voor het eerst een apart WK organiseert voor gravelraces.

Wat zijn gravelraces?

Gravelraces zijn een soort combinatie van het gebruikelijke wielrennen op de weg, mountainbiken en veldrijden. Het grootste deel van de races is gravel de ondergrond, zoals we dat ook in bijvoorbeeld de Strade Bianche zien.

Er zitten echter ook stukken geasfalteerd wegdek tussen om de verschillende gravelstroken van elkaar te scheiden. Bovendien kan de organisatie flink variëren in de moeilijkheidsgraad van het parcours. Er zijn makkelijke en moeilijke races en soms worden zelfs binnen een enkele race stukken van een flink verschillend niveau neergelegd.

Door de populariteit van gravelraces is ook de verkoop van speciale fietsen de lucht in geschoten. Gravelbikes hebben een robuuster frame dan normale racefietsen en de banden zijn stukken breder. Hiermee kan de fiets beter tegen een stootje en gaan ook de banden minder snel lek.

WK in Italië

In het weekend van 8 en 9 oktober wordt het WK dus voor het eerst verreden in Veneto. Veneto is een regio in het noordoosten van Italië met als hoofdstad het wereldberoemde Venetië. De mannenrace is 190 kilometer lang en gaat van Vincenza naar Cittadella.

In het begin van het parcours zitten flink veel steile beklimmingen, waarna het tweede deel vlakker is. Dat betekent echter niet dat dit een gemakkelijk gedeelte is, want ongeveer driekwart van het parcours bestaat uit gravelstroken.

