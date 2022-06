Wielrennen

Cipollini herhaalde altijd dat hij onschuldig is en verscheen daarom ook niet in de rechtbank voor het pleidooi van het Openbaar Ministerie, meldt de "Corriere della Sera".

De incidenten zouden zich met name in 2016 en 2017 hebben voorgedaan. Hij zou zijn ex-vrouw herhaaldelijk hebben geslagen, geschopt en bedreigd. Het paar trouwde in 1993, scheidde in 2005 en hebben samen twee dochters.

'Cipo' won in zijn glorieuze wielercarrière maar liefst 57 etappes in grote rondes en kroonde zich in 2002 tot wereldkampioen tijdens het WK op de weg in België. Doordat de Italiaan een aantal jaar later in verband werd gebracht met de Spaanse dopingarts Eufemiano Fuentes, waarbij Cipollini een van de vaste klanten zou zijn, kwam er een smet op zijn palmares.

