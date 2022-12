Etappe 11 werd vooraf al beschouwd als een loodzware rit. Eerst moesten de Télégraphe en de Galibier bedwongen worden om vervolgens te finishen op de Col du Granon. Het was dan ook niet toevallig dat Jumbo-Visma uitgerekend deze dag een greep naar de macht deed.

Toen het plan lukte, besefte ploegleider Zeeman zich nog niet dat er wielergeschiedenis geschreven werd: "Achteraf was het zeker een historische dag. Als je er middenin zit, beleef je het toch anders. Wij waren daar bezig met een plan. Vooraf hadden we er al op gerekend dat we een achterstand zouden hebben op Pogacar in de Alpen, omdat er een aantal aankomsten daarvoor zaten waarop hij meestal subliem is."

Ad

Volgens Zeeman was dit succes het gevolg van maandenlange voorbereiding: "Die dag hadden we uitgekozen: Daar gaan we actie ondernemen, want zeer waarschijnlijk moeten we daar tijd terugwinnen. Dat was een dag waar we vanaf begin mei mee bezig zijn geweest."

Wielrennen Kop over Kop | "Sportvrouw van het jaar gaat hem weer niet worden voor Annemiek van Vleuten" 5 UUR GELEDEN

"Toen we in mei daarmee bezig waren, wisten we niet al precies waar we het plan gingen uitvoeren. Het finale plan is pas de laatste dagen ontstaan, tot en met de laatste avond voor de etappe. Het allerbelangrijkste was de opdracht om Pogacar te isoleren, zodat hij geen ploeggenoten meer zou hebben. Dan konden wij hem met vooruitgeschoven mensen aanvallen en uitputten", zo legt Zeeman uit.

Tour de France | Vingegaard zet met ritwinst de Tour op zijn kop en rijdt Pogacar uit het geel

Hongerklop?

In de weken na de legendarische etappe ging het er vaak over of Pogacar last had van een hongerklop. Nooit eerder had men het supertalent zo door het ijs zien zakken als op de Granon.

Merijn Zeeman geeft toe dat de Sloveen wel heel veel tijd verloor op de Granon: "Het is voor ons moeilijk te zeggen of hij een hongerklop had. Ik denk dat Pogacar wel meer verloren heeft dan normaal gesproken. Vingegaard was gewoon echt sterker, maar hij heeft nu wel meer verloren dan gewoon eraf gereden worden.

"Bij een hongerklop is het altijd de vraag hoeveel koolhydraten je nog in je systeem kan krijgen als het zo extreem intensief wordt. Omdat Pogacar op Vingegaard en op Roglic aan het reageren was, had hij er wel veel meer energie ingestopt dan Vingegaard en Roglic", aldus Zeeman.

Had Pogacar Roglic moeten laten gaan?

De vraag is dan of Pogacar er niet beter aan had gedaan om niet op de aanvalspogingen van Primoz Roglic te reageren. Roglic was al hard gevallen die Tour de France en dus was het te verwachten dat hij niet meer voor de eindzege kon gaan.

Merijn Zeeman is het hier echter niet mee eens: "Wout van Aert was aan het wachten bovenop de Galibier. De afdaling van de Galibier tot aan de voet van de Granon is pas echt een vervelend stuk. Als hij Roglic had laten rijden, dan was Roglic in het wiel van Van Aert naar de voet van de Granon gebracht en dan had Pogacar ook een groot probleem gehad. Het is aan Pogacar om te bepalen of hij dingen anders had kunnen doen."

Tour de France | Pogacar moet ene na andere renner laten gaan op Col du Granon

Of Roglic dan ook het eindklassement had kunnen winnen, als hem de ruimte gegund was, is vervolgens de vraag voor Zeeman: "Achteraf natuurlijk niet, omdat het duidelijk was dat hij een breukje in zijn ruggenwervel had. Het was nog een lijdensweg voor hem geworden, maar dat soort dingen openbaren zich later pas meer en meer.

"Hij was natuurlijk ook derde op La Planche des Belles Filles. Dat Pogacar zelf nog wel het idee had dat Roglic nog heel ver kon komen, begrijp ik wel. Wij hadden dat zelf ook. Natuurlijk wisten we wel dat hij heel zwaar gehavend was en veel pijn had, maar wielrenners zijn ook geen gewone mensen natuurlijk", aldus Zeeman.

Cruciale rol voor Van Aert

Zo waren Vingegaard en Roglic van groot belang voor het plan, maar er was nog een derde pion met minstens zo veel waarde stelt Zeeman: "Hoe dan ook wilden we Wout van Aert in de kopgroep hebben, omdat dat de allerbeste renner is om zo'n plan mee te kunnen uitvoeren. Daarnaast waren een paar andere jongens medekandidaat om ook in de kopgroep te zitten."

"Uiteindelijk was het vooral aan Roglic om te openen. Dat het uiteindelijk uitmondde in dat ze om de buurt aanvielen, had er vooral mee te maken dat Pogacar Roglic niet wilde laten gaan. Die eerste aanval toen Roglic vol aanging voor de top van de Télégraphe waar Laporte bovenop aan het wachten was. Dat was echt het startsein van het hele festijn."

Tour de France | Pogacar hijgt uit na incasseren gevoelige nederlaag op Col du Granon

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Ronde van Vlaanderen tot en met de Tour de France kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | De hoogtepunten van een knotsgekke wedstrijd gewonnen door Annemiek van Vleuten 5 UUR GELEDEN