Wielrennen

Negentig procent genezen klinkt alsof er ruimte is voor verbetering en dat is er ook, maar dat wordt een kwestie van lange adem. “Ik doe nog steeds specifieke oefeningen in de hoop dat mijn rug ooit weer honderd procent wordt”, verduidelijkt Van der Poel in een door Alpecin-Fenix vrijgegeven video.

Van der Poel heeft los van enkele specifieke oefeningen weinig gedaan om zijn herstel te bevorderen. “Ik heb mijn rust gepakt en een maand lang op de bank gelegen. Dat was niet leuk voor mijn familie en vriendin, zo kan ik me voorstellen, want het was geen fijne periode.”

Knie

Van der Poel geeft aan dat zijn rugblessure al tijdens de Tour de France opspeelde, waarna hij ook nog eens zwaar ten val kwam tijdens de Olympische Spelen. Van der Poel miste een plankje en viel van zijn mountainbike, pardoes op zijn rug. En dan was er ook nog een probleem met zijn knie. Dat gaat nu ook goed.”

“Het waren geen fijne maanden, ik haalde na de Tour mijn niveau niet meer. Ik heb ook een kleine ingreep gehad aan mijn knie”, vervolgt Van der Poel, die al na enkele crossen het veldrijden voor gezien hield. “Ik heb nu de tijd gehad om te herstellen met het oog op de voorjaarsklassiekers.”

Vorm

Tijdens zijn eerste meters terug op de fiets had Van der Poel niet gedacht nog klaar te geraken voor de aanstaande klassiekers. Daarna ging het al snel beter. Overigens was het originele plan totaal niet om Milaan-San Remo te rijden, maar als gevolg van enkele afzeggingen kwam er bij Alpecin een plekje vrij.

Het is onmogelijk om in te schatten wat we mogen verwachten van Van der Poel. Een overwinning in La Primavera lijkt uitgesloten, maar er liggen wel degelijk snode plannen op de iets langere termijn. “Ik voel me beter dan voor het WK in Vlaanderen en beter dan voor Parijs-Roubaix, waar het niet slecht ging. Ik denk dat ik één van de klassiekers kan winnen. Anders zou ik niet aan het vertrek staan.”

WAAR KIJK JE?

