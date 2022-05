Wielrennen

De CEO van RCS, Paoli Bellini, houdt zich al een tijdje bezig met het vrouwenwielrennen: "Voor mij hoort de klassieker Milaan-San Remo ook op de planning bij de vrouwen. Natuurlijk zal de koers wel niet zo lang zijn als bij de mannen. We zijn er momenteel mee bezig om het op de kalender van volgend jaar te krijgen”

Het zou op dezelfde dag als de koers bij de mannen gereden worden, vergelijkbaar met het concept van de Strade Bianche dus”, ging Bellino verder tegen VeloNews. Maar niet alleen de monumenten hebben de aandacht van RCS.

Ook bij de Ronde van Italië ziet de koersorganisator mogelijkheden: "We zouden de Giro voor vrouwen onder meer graag dichter bij de van de mannen zetten. Ik denk ik hier in de komende maanden meer nieuws over kan vertellen."

Vrouwenwielrennen wint aan populariteit

Het vrouwenwielrennen is de komende jaren bezig aan een enorme opmars. De hoeveelheid zendtijd die het vrouwenwielrennen stijgt, mede dankzij discovery+ , en ook Bellino is zeer enthousiast over deze ontwikkelingen.

"Het is allemaal zeer snel aan het groeien. Ook als ik naar andere sporten kijk, zie ik dat er grote stappen worden gemaakt", merkt hij. "We hebben momenteel een aantal fantastische rensters in het peloton, die zetten echt indrukwekkende dingen neer.”

