Wielrennen

Vader denkt dat hij wel eens sterker dan ooit kan zijn op de fiets: “Drie weken geleden heb ik allemaal tests gedaan. Diverse resultaten die daaruit kwamen, waren hetzelfde als in december 2021. Dat zegt denk ik wel wat. Het doet mij geloven dat ik misschien wel sterker uit deze periode kom dan ik ooit was.”

Vader ging in april van dit jaar hard onderuit en lag twaalf dagen lang in coma. Hij vertelt hoe de revalidatie verlopen is: “Eerst maak je grote stappen, daarna worden ze steeds kleiner. Ik ben de hele tijd goed blijven luisteren naar mijn lichaam. Soms waren er dagen dat ik dacht: vandaag is niet de beste dag om te trainen. Dan bleef ik ook thuis. Voorheen voelde ik me daar vervelend over, want ik wilde toch een betere wielrenner worden? Nu denk ik dat een dag rust soms juist goed voor me is. Ik kan dingen nu beter in perspectief plaatsen.”

Terug naar de IC

Inmiddels is Vader al een keer teruggekeerd naar het ziekenhuis waar hij laf in Bilbao: "Ik had mijn komst niet aangekondigd, ik ben gewoon naar binnen gegaan en heb gevraagd waar de intensive care was. Toen vroegen ze bij de balie: voor wie kom je? Toen zei ik: voor niemand, ik heb er zelf gelegen. Uiteindelijk kwam ik op de goede afdeling terecht en daar bleken mensen mij nog wel te herkennen. Ze vroegen hoe het met mij was en hoe het met mijn ouders ging, omdat die er natuurlijk ook drie weken dagelijks bij waren geweest.”

Vader weet ook deze moeilijke periode in een goed perspectief te plaatsen: “Je kunt zeggen dat ik daar het minst mooie moment van mijn leven heb meegemaakt. Maar je kunt het ook omdraaien: misschien heb ik daar wel het mooiste moment van mijn leven gehad. Dankzij die mensen daar heb ik het overleefd. Zonder hen was ik er niet meer geweest.”



