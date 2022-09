Achteraf vertelde Vader dat het niet veel scheelde of hij was er niet meer geweest. Bij zijn val had hij zijn halsslagader gescheurd en de andere bekneld. Iets wat de ronde-arts, een hart- en vaatchirurg, vaststelde tijdens de ambulancerit. De ambulance werd stilgezet en de arts kon een levensreddende ingreep doen bij Vader.

Vervolgens lag hij dus ook nog twee weken lang in coma in het ziekenhuis in Bilbao. Inmiddels vijf maanden later is de voormalige mountainbiker terug op de Intensive Care van het lokale ziekenhuis. Dit keer om een bezoek te brengen aan de mensen die hem daar verzorgd en geholpen hebben.

Ad

Wielrennen GP Wallonië | "Voelde me niet lekker" - Van der Poel reageert na zege in Namen 18 UUR GELEDEN

Het bezoek

"Het is emotioneel om terug te zijn op de Intensive Care in Bilbao, maar ik ben enorm blij dat ik het gedaan heb. Tot mijn verbazing werd ik door veel mensen herkend", verteld Vader op zijn Instagram.

"Het was goed om een kort praatje te maken met de mensen die mijn leven hebben gered. Ze zijn de helden van mij en vele anderen!"

Hoe verder?

"Ik ben de laatste tijd niet erg actief op mijn sociale media. Ik ben namelijk hard aan het werken aan mijn rehab", sluit Vader zijn post af.

Blijf op de hoogte

Wil jij weten wat er in de sportwereld gebeurt? Download dan nu de Eurosport app. Verkrijgbaar op iOS en Android. Dan blijf je op de hoogte van het laatste sportnieuws, zie je de hoogtepunten van de laatste koersen, mis je geen matchpoint van de Grand Slams en nog veel meer!

Wielrennen GP Wallonië | "Voelde me niet lekker" - Van der Poel reageert na zege in Namen 18 UUR GELEDEN