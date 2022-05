Wielrennen

"Het is een heuse ontdekkingstocht", vertelt Van der Breggen in een interview bij Sporza . "Wanneer je van de fiets stapt, ben je niet automatisch een goede ploegleider. Het is een nieuwe baan waarbij ik nog veel moet leren."

Het niet op de fiets zitten, maar coachen vanuit de auto, was voor de voormalig olympisch- en wereldkampioen een compleet nieuwe ervaring. "Je doet iets heel anders. Als renster moet je zorgen dat je goed traint, gezond bent en op tijd in vorm komt. Nu heb je de zorg voor de hele ploeg en zijn er wel duizend dingen nodig om succes te hebben. Wat dat betreft is het moeilijker om ploegleider dan renner te zijn. Toen ik nog op de fiets zat, was alles vanzelfsprekend. Het viel het alleen op wanneer iets niet goed geregeld was."

Ad

Ronde van Vlaanderen | Lotte Kopecky wint in Belgische driekleur de Hoogmis

Giro d'Italia Giro d'Italia | Wat zijn de voor- en nadelen van de leukste wielerpoules? 2 UUR GELEDEN

Fouten

Van der Breggen krijgt bij SD Worx alle tijd om zich te ontwikkelen. "Het is voor mij ook zoeken. Ik probeer te ontdekken hoe ik het beste in kan zetten waar ik goed in ben en welke invloed ik heb. Gelukkig krijg ik de mogelijkheid om mezelf rustig te verbeteren. Ik mag fouten maken en dat gebeurt ook. Als ploegleider kun je nu eenmaal meer en vaker iets verkeerd doen dan als renner."

Doelt Van der Breggen op Parijs-Roubaix waar Kopecky als tweede eindigde? De ploeg kreeg toen veel kritiek dat de Belgische troef te weinig steun kreeg. "Als je niet wint, had je het achteraf anders moeten doen. Dat is altijd zo. We hebben van tevoren een plan gemaakt en daar moet je je tijdens de koers aan houden. We hebben niet alleen te maken met Kopecky, maar ook met de doelen van de andere meiden."

Parijs-Roubaix | Samenvatting van vrouwenkoers met Longo Borghini als verdiende winnares

Ontwikkeling

Als ploegleider geniet ze enorm van de successen van Kopecky, maar vooral ook van de ontwikkeling die ze doormaakt. "Ze is erg gegroeid, niet alleen in haar kwaliteiten maar ook in haar zelfvertrouwen. Ze gelooft nu ook zelf in haar kansen. Dat is niet alleen onze verdienste, maar ook van haarzelf en iedereen om haar heen."



Over het voorjaar van SD Worx is Van der Breggen meer dan tevreden. "We hebben mooie overwinningen geboekt en de jonge meiden hebben zich goed ontwikkeld. We zijn klaar voor het tweede deel van het seizoen."

Omloop Het Nieuwsblad | Ploegleider Van der Breggen blikt vooruit op Omloop

WAAR KIJK JE?

Het volledige voorjaar, alle klassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Kijk hier live naar de tweede etappe in de Vierdaagse van Duinkerke! 2 UUR GELEDEN