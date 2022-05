Wielrennen

In 2015 maakte Mollema de overstap van Belkin, de opvolger van de oude Rabobankploeg, naar Trek. Met die ploeg behaalde hij ook zijn grootste successen. Zo won hij twee etappes in de Tour de France en was hij in 2019 de beste in de Ronde van Lombardije.

Laatste contract?

Mollema verwacht dat hij na het aflopen van zijn volgende contract met pensioen zal gaan. “Ik wil mijn loopbaan graag bij Trek-Segafredo beëindigen en ben blij met het vertrouwen dat ik krijg van het team en sponsors. Er zijn niet veel renners op mijn leeftijd die zo’n contract krijgen.”

Toch houdt Mollema er rekening mee dat hij nog langer mee zal gaan. “Ik heb altijd gezegd dat ik me nog vrij jong voel en ben graag competitief. Normaal gesproken zou het mijn laatste contract zijn, maar wie weet hoe dat over vier jaar is.”

Andere routiniers

Met zijn 35 jaar behoort Mollema al tot de oudere renners in het peloton. Toch zijn er genoeg renners te vinden die ouder dan hem zijn. Zo waren in de afgelopen Giro achttien renners ouder dan hem. Renners als Vicenzo Nibali (37), Mark Cavendish (36) en Domenico Pozzovivo (39) lieten zien dat presteren op een oudere leeftijd zeker mogelijk is.

Met zijn contractverlenging krijgt Mollema nog langer de kans om in alle drie de grote rondes een etappe te winnen. In 2013 won hij een etappe in de Vuelta. In 2017 en 2021 won hij een etappe in de Tour. Deze Giro ging hij op zoek naar zijn ontbrekende Italiaanse overwinning. In de zevende etappe die werd gewonnen door Koen Bouwman was hij het meest dichtbij, hij werd toen tweede.

