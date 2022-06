Wielrennen

Tom Dumoulin is er in zijn waarschijnlijk laatste NK tijdrijden niet in geslaagd zijn titel te verdedigen. Bauke Mollema was in en om Emmen een halve minuut sneller dan de uittredend kampioen. Mollema's jonge teamgenoot Daan Hoole eindigde op slechts twee tellen van Dumoulin op de derde plek.

Ook bij de Nederlandse dames gingen de bloemen naar een lid van de ploeg van Trek-Segafredo. Ellen van Dijk , die onlangs al het werelduurrecord aanscherpte, nam die goede benen mee naar Drenthe en verpulverde daar de concurrentie. Het zilver ging naar Riejanne van Markus, die als beste van de rest. Anouska Koster pakte op bijna twee minuten achter de winnares het zilver.

Opvallend genoeg ontbrak de renster die de tweede tijd van de dag noteerde op het podium. Shirin van Anrooij reed bij de beloftes beter dan alle dames die niet Ellen van Dijk heten, maar deed dat dus in een andere leeftijdscategorie.

BELGIË

In België kroonde Remco Evenepoel zich tot nationaal kampioen. Rond Gavere startte hij aanvankelijk nog iets langzamer dan ploeggenoot Yves Lampart, maar waar die laatste een vlak tempo bleef rijden, versnelde de jongeling. Victor Campenaerts werd op gepaste afstand derde.

Bij de Belgische dames kon Lotte Kopecky nog maar eens een uitroepteken achter haar seizoen plaatsen. De winnares van onder meer de Strade Bianche finishte een minuut sneller dan alle anderen. Shari Bossuyt en Britt Knaven flankeerden haar op het podium.

ITALIË

Net als Evenepoel maakte ook Filippo Ganna zijn favorietenrol waar. De specialist revancheerde zich daarmee voor zijn vierde plaats van vorig jaar en toont daarmee vorm richting de proloog in Kopenhagen.

De winnaar van vorig jaar, Matteo Sobrero - die onlangs ook de snelste was in de afsluitende Giro-etappe - greep net naast een medaille. Hij moest Mattia Cattaneo (zilver) en Edoardo Affini (brons) voor zich dulden. Bij de dames was de hoofdprijs voor de ervaren Elisa Longo Borghini.

FRANKRIJK

Bruno Armirail zette de stijgende lijn van de afgelopen jaar voort. Na een derde plek in 2020 en het zilver in 2021 mocht hij gisteren de champagne ontkurken. Hij hiel de winnaars van de voorgaande edities, Remi Cavagna (2020) en Benjamin Thomas (2019 en 2021). Voor die laatste was het al de vijfde podiumplek op rij in het nationale kampioenschap tijdrijden.

Audrey Cordon-Ragot won alweer haar zesde nationale titel op dit onderdeel. Zij was ruim sneller dan Juliette Labous en Cedrine Kerbaol. Daarmee krijgt deze wedstrijd hetzelfde podium als vorig jaar. Cordon-Ragot ging de afgelopen twaalf jaar met eremetaal naar huis en de laatste elf keer was het zelfs goud of zilver.

SLOVENIË

Geen Primoz Roglic of Tadej Pogacar maar dat het goed gaat met het Sloveens wielrennen blijkt wel uit het podium dat ook zonder de twee titanen gevormd kon worden. Jan Tratnik was acht tellen rapper dan zijn ploeggenoot Matej Mohoric, terwijl Jan Polanc het brons mee naar huis mocht nemen.

Geen Pogacar dus aan de start, maar toch zal hij een leuke dag hebben gehad. Zijn wederhelft, Urska Zigart, was in Novo Mesto namelijk de beste bij de dames en bezorgt daarmee het huishouden alsnog wat extra zilverwerk.

FAMILY AFFAIR

Hopelijk waren in Denemarken papa en mama Norsgaard met de stationwagen naar Aalborg afgereisd, want zowel de beker van de dames als de heren moest na afloop mee naar huis.

Emma was veel sterker dan haar concurrentie, terwijl broer Mathias het met zeven seconden op zowel de nummer twee (Magnus Cort) als nummer drie (Mattias Skjelmose Jensen) moest doen.

OVERIG

Biniam Girmay heeft zijn terugkeer opgeluisterd met een nationale tijdrittitel. De Afrikaan is dus volledig hersteld van de oogblessure die hij opliep in de Giro. Girmay was in zijn thuisstad de beste.

Daniel Felipe Martinez liet in Colombia zien dat hij klaar is voor de Tour. De belangrijke troef van Ineos-Grenadiers hield Esteban Chaves van de zege af. Ethan Hayter bezorgde de ploeg nog een reden tot juichen. De jonge Brit stak in en om Dumfries met kop en schouder boven de rest uit.

Ondanks de misschien teleurstellende tweede plek van Dumoulin had zijn ploeg Jumbo-Visma ook genoeg reden voor een feestje. Rohan Dennis was de sterkste in Australië, terwijl Tobias Foss de nationale trui van Noorwegen de komende twaalf maanden mag gaan dragen in de tijdritten.

IN VOGELVLUCHT

Ook zij zijn nationaal kampioen tijdrijden: Lawson Craddock (Verenigde Staten), Felix Grossschartner (Oostenrijk), Ben Healy (Ierland), Joel Suter (Zwitserland) en Jan Barta (Tsjechie).

