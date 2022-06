Wielrennen

Daan Hoole was net als ploeggenoot Mollema de verrassing van de dag. Jos van Emden zette als erkend tijdrijder de eerste scherpe tijd van de dag neer, maar Hoole dook daar 12 seconden onder. Vervolgens waren nog maar twee renners sneller dan de jongeling.

Bauke Mollema deed voor het eerst in jaren weer eens mee aan het NK tijdrijden en nam het kampioenschap duidelijk serieus. Hij vertrok snel en hield het hoge tempo vol. Hij bleef maar uitlopen op Hoole en was uiteindelijk 33 seconden sneller.

Het was duidelijk dat alleen Dumoulin nog in staat was om Mollema te bedreigen, maar het bleek niet de dag van de renner van Jumbo-Visma. Bij het tweede tussenpunt had Dumoulin al 10 seconden achterstand op Mollema en dat gat werd alleen maar groter. Daardoor werd Mollema voor het eerst in zijn carrière Nederland kampioen tijdrijden. Voor Dumoulin zijn de druiven zuur. Hij had zijn loopbaan ongetwijfeld graag afgesloten met een nationale titel.

