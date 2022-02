Wat zijn de vijf monumenten?

De vijf monumenten zijn eendagswedstrijden Milaan-San Remo, De Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. De eerste vier monumenten worden in het voorjaar gereden, waardoor alleen de Ronde van Lombardije pas in het najaar op de kalender staat.

Ad

Milaan - San Remo is traditioneel het eerste monument dat verreden wordt en kondigt het begin van de lente aan. LaPrimavera werd in 1907 voor het eerst georganiseerd en wordt vaak gewonnen door een sprinter. Daarna volgt de Ronde van Vlaanderen. Vlaanderens mooiste bestaat sinds 1913 en is daarmee de jongste van de vijf monumenten. De koers wordt meestal gewonnen door een sterke renner die zowel kasseien als heuvels kan overleven.

Wielrennen Tour du Rwanda | Terugblik op rittenkoers gewonnen door Tesfatsion 4 UUR GELEDEN

Parijs-Roubaix staat als derde op de wielerkalender en wordt sinds 1896 verreden. De Hel van het Noorden is traditioneel een loodzware koers, waarbij lange stroken aan kasseien getrotseerd moeten worden. Vaak komt de winnaar volkomen onherkenbaar door alle modder over de finishstreep in het Velodrome.

Het laatste monument in het voorjaar is Luik-Bastenaken-Luik. La Doyenne is met zijn eerste editie in 1892 de oudste van de vijf monumenten en is vaak een prooi voor een goede klimmer. Dit geldt ook voor de afsluiter van het jaar: de Ronde van Lombardije is het laatste monument. Sinds 1907 rijden wielrenners rond het Comomeer op het zware parcours.

Parijs - Roubaix | Sonny Colbrelli wint heroïsche wedstrijd

Waarom zijn dit de monumenten?

De vijf monumenten zijn simpel gezegd de eendagswedstrijden met de grootste historie, prestige en een hoge moeilijkheidsgraad. Alle vijf de wedstrijden worden al meer dan 100 jaar verreden en zijn begrippen geworden binnen de wielerwereld.

Omdat de wedstrijden elk jaar vanuit eenzelfde opzet van start gaan, onderscheiden de monumenten zich van een eendagswedstrijd als bijvoorbeeld het WK, dat elk jaar in een ander land wordt georganiseerd.

De vijf monumenten zijn inmiddels dus synoniem geworden voor de eendagswedstrijden met het sterkste deelnemersveld, waar ook vanuit het publiek en de pers bovengemiddeld veel aandacht voor is. Dit is het gevolg van de vele pogingen in de wielergeschiedenis om een klassement op te stellen dat resultaten uit het hele jaar meetelt.

Dit is meerdere keren op verschillende manieren geprobeerd en uiteindelijk uitgegroeid tot de World Tour-ranking. Op een gegeven moment werd besloten dat deze vijf koersen de meeste punten zouden vertegenwoordigen in deze klassementen, waardoor het belang ervan sterk toenam. Dit in combinatie met het lange en roemrijke verleden maakte van deze vijf wedstrijden de monumenten.

Ronde van Vlaanderen | Samenvatting Ronde van Vlaanderne met winst Asgreen

Klassiekers

Zijn de vijf monumenten dan geen klassiekers? Dat zijn ze wel. Elk monument is een klassieker, maar niet elke klassieker is een monument. De term klassieker wordt niet officieel gebruikt door de UCI. Het is een begrip geworden voor jaarlijks terugkerende eendagswedstrijden op een min of meer vast parcours. De monumenten zijn simpelweg de vijf klassiekers die boven de rest uitsteken qua aanzien.

De Amstel Gold Race is een goed voorbeeld van een klassieker. De race kent zijn oorsprong echter pas in de jaren '70 van de vorige eeuw en dus is de Nederlandse koers te jong voor het label monument. Hetzelfde geldt voor de Strade Bianche, die pas in 2007 voor het eerst verreden werd. Ondanks dat de term anders doet vermoeden, hoef je voor het zijn van een klassieker dus geen lange historie te hebben.

Amstel Gold Race 2021 | Samenvatting

Semi-klassiekers

Dan bestaan er ten slotte ook nog semi-klassiekers. Er is geen hard onderscheid tussen klassiekers en semi-klassiekers. Over het algemeen kunnen wielerfans zelf redelijk goed aanvoelen welke koersen net iets minder hoog staan aangeschreven dan de echte klassiekers. Deze semi-klassiekers zijn vaak minder sterk bezet en worden door veel renners als voorbereiding gebruikt op de monumenten of grote rondes.

Voorbeelden van semi-klassiekers zijn de Waalse Pijl, De Brabantse Pijl, De E3-prijs en de Omloop het Nieuwsblad.

Waar kijk je?

Alle voorjaarsklassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Tour du Rwanda | Terugblik op rittenkoers gewonnen door Tesfatsion 4 UUR GELEDEN