Wielrennen

Doug Ryder was in het recente verleden de grote man achter de Qhubeka-teams, maar deze Zuid-Afrikaanse stichting, die zich tot doel stelt om zo veel mogelijk Afrikanen aan een fiets te helpen, zal geen rol spelen binnen dit nieuwe project van Ryder.

Gezien de namen van de 23-koppige selectie lijkt de ploeg, lijkt de ploeg ook haar Afrikaanse karakter afgeworpen te hebben. Alleen de Ethiopiër Negasi Haylu Abreha maakt komend jaar deel uit van het ProTeam.

OUDE BEKENDEN

In de staf zien we daarentegen wel veel oud-Qhubeka-mensen terug. Aart Vierhouten, een van de twee ploegleiders, vervulde die rol in 2021 bij Ryders vorige team, Qhubeka NextHash, terwijl zijn toekomstig kompaan Serge Pauwels in de herfst van zijn carrière onder meer uitkwam voor MTN-Qhubeka.

Ook performance manager Alex Sans Vega werkte in het verleden al samen met Ryder. Hij stond namelijk als laatst onder contract bij Qhubeka Assos. Wat dat betreft is Vincenzo Nibali dus een vreemde eend in de bijt, maar hij is verbonden aan sponsor Q3.65.

TALENT EN ERVARING

Zoals ze zelf op hun eigen website schrijven beschikt de nieuwe selectie zowel over ervaring als talent. Zo kwamen Nibali's landgenoten Gianluca Brambilla en sprinte Matteo Moschetti over van Trek Segafredo en maakte het Britse rondetalent Mark Donovan de overstap van Team DSM.

Andere bekende namen zijn die van Jack Bauer (hiervoor BikeExchange-Jayco), Carl Frederik Hagen (hiervoor Israel-Premier Tech) en de nummer vier van de laatste editie van Parijs-Roubaix, Tom Devriendt (hiervoor Intermarché-Wanty-Gobert). Dit zijn alle 23 renners:

Negasi Haylu Abreha (Ethiopië)

Matteo Badilatti (Zwitserland)

Jack Bauer (Nieuw-Zeeland)

Gianluca Brambilla (Italië)

Walter Calzoni (Italië)

Marcel Camprubi Pijuan (Spanje)

Fabio Christen (Zwitserland)

Filippo Colombo (Zwitserland)

Filippo Conca (Italië)

Corey Davis (Verenigde Staten)

Tom Devriendt (België)

Mark Donovan (Groot-Brittannië)

Alessandro Fedeli (Italië)

Carl Fredrik Hagen (Noorwegen)

Damien Howson (Australië)

Tobias Ludvigsson (Zweden)

Cyrus Monk (Australië)

Matteo Moschetti (Italië)

Nicolo’ Parisini (Italië)

Antonio Puppio (Italië)

Joseph Rosskopf (Verenigde Staten)

Szymon Sajnok (Polen)

Nickolas Zukowsky (Canada)

WAAR KIJK JE?

