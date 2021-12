Van Aert deed zijn uitspraken in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws . “Remco heeft ervoor gekozen om niet bij de teambespreking na afloop te zijn. Dat vind ik jammer. Daarna was het seizoen voorbij en ging iedereen met vakantie. Ik vind wel dat we hier uit moeten komen.”

Evenepoel klaagde enkele dagen na het WK in het televisieprogramma Extra Time Koers dat hij niet voor eigen kansen had mogen rijden terwijl hij de benen had om wereldkampioen te worden. Onlangs gaf Van Aert in de docu ‘Wout’ op VTM al aan dat hij zich hieraan had geërgerd.

Ad

Tour of Britain | Van Aert laat Alaphilippe deur niet dichtgooien tijdens vileine sprint

Wielrennen Tour de France | “Van der Poel geknipte renner om groene trui te winnen” - Broers Roodhooft 3 UUR GELEDEN

Teleurstelling

“Ik was teleurgesteld dat ik het niet had waargemaakt, ook naar de groep toe. Maar ik voelde ook opluchting, omdat de druk van mij was afgevallen”, aldus Van Aert.

“Het was echter nog niet klaar. Het ging hier nog weken over door. Dat hadden we kunnen voorkomen wanneer Remco na afloop de teleurstelling met de groep had gedeeld. Ik heb daarom na het WK een flinke knak gekregen.”

Tour de France | Wout van Aert wint op de Champs-Élysées

Klimwerk

Van Aert denkt niet dat hij tijdens het WK fouten heeft gemaakt. “Achteraf gezien was het parcours niet ideaal voor mij. Onderweg hadden we al zoveel klimwerk. Met mijn gewicht moest ik daarom tijdens de finale te diep graven in mijn energievoorraad. Uiteindelijk was het klaar”, vervolgde hij in het interview.

De Belgische ploeg had wel tactisch andere keuzes kunnen maken. “Alaphilippe en zijn team speelden het slim, terwijl wij onze collectieve kracht niet optimaal hebben benut. Daarom liepen we in de open val.”

Coppa Bernocchi | Evenepoel degradeert concurrentie tijdens aanval van 140 kilometer

Grote favoriet

Van Aert eindigde uiteindelijk als elfde tijdens het WK. Desondanks kan hij terugkijken op een prachtig seizoen. De Belgische renner won onder andere Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, drie touretappes en zilver op de Olympische Spelen. Vlak voor het WK pakte hij vier etappes in de Tour of Britain en zegevierde hij ook in het eindklassement.

Van Aert: “Hierdoor werd ik de grote favoriet voor het WK. Misschien was het daarom slimmer geweest om niet zo goed te rijden in Groot-Brittannië, maar anoniem fietsen zit nu eenmaal niet in mijn natuur.”

Wielrennen Wielrennen | Portret van de familie Bäckstedt waar wielersucces in het dna zit 01/12/2021 OM 16:26