Nordhagen begon dit jaar aan zijn eerste seizoen als junior. Hij won direct de derde etappe in de GP Rüebliland en werd Noors kampioen tijdrijden in Steinkjer.

De Noor reisde bovendien met zijn nationale ploeg af naar het WK voor junioren in Wollongong. In de tijdrit reed hij naar een negende plek en in de race op de weg werd hij dertiende op 59 seconden van winnaar Emil Herzog.

Ad

Het nieuwe talent van Jumbo-Visma is erg blij met zijn overstap naar de Nederlandse formatie. "Ik krijg hier de tijd en ruimte om mezelf te ontwikkelen en om profrenner te worden. Dat is altijd mijn droom geweest en die gaat over een paar jaar uitkomen", aldus Nordhagen op de ploegsite

Wielrennen Wielrennen | Vizier op de toekomst, toptalenten vechten om profcontract bij Jumbo-Visma 07/10/2022 OM 09:50

WK wielrennen | Wereldtitel bij de junioren is voor Duitser Emil Herzog

Blijven langlaufen

Opvallend genoeg combineert Nordhaug zijn wielerloopbaan met een carrière in het langlaufen. Het multi-talent won in zijn leeftijdscategorie al twee nationale wedstrijden en werd bovendien tweede op het Noors kampioenschap.

Nordhaug is niet van plan om een van de twee sporten te laten vallen. "De komende winters combineer ik het wielrennen met langlaufen, die combinatie wil ik ook zo lang mogelijk aanhouden. Het is een goede training waarmee ik mijn hele lichaam train en ontwikkel."

Carrièreswitch

De jonge Nordhaug is niet de eerste renner van Jumbo-Visma die uit een andere tak van sport afkomstig is. Het grootste voorbeeld is natuurlijk Jumbo-kopman Primoz Roglic die een verleden heeft bij het skispringen, maar ook dit jaar was er een opmerkelijke overstap.

Schaatster Carlijn Achtereekte maakte eerder dit jaar een opmerkelijke carrièreswitch. De voormalig olympisch kampioen op de 3000 meter bleef onder contract staan van Jumbo-Visma, maar verruilt de schaatsploeg voor de wielerafdeling.

De 32-jarige Achtereekte reed dit seizoen al in de Ronde van Zwitserland, Ronde van Scandinavië en de Ceratizit Challenge, de vrouwenwedstrijd van de Vuelta a España.

Waar kijk je?

De Giro d'Italia, Tour de France en Vuelta a España kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Wielrennen Kroonieken | Toen Claudio Chiappucci en Eduardo Chozas om de kroon streden in Sestriere GISTEREN OM 18:54