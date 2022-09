Achttien ploegen kregen in 2020 een licentie voor de World Tour. Deze was drie jaar geldig. Simpel gezegd krijgen de achttien ploegen met de beste resultaten over de seizoenen 2020, 2021 en 2022 aan het einde van het jaar een nieuwe licentie.

Degradatieplek

Ad

Vanuit de PRO-tour vestigen Alpecin-Deceuninck en vermoedelijk Arkea-Samsic zich bij de eerste achttien. Op dit moment staan Lotto-Soudal en Israel-Premier Tech op een degradatieplek. Vooral Cofidis en BikeExchange zijn vanuit de WorldTour nog allerminst zeker van een nieuwe licentie.

Wereldkampioenschappen WK wielrennen | "We moeten niet alle scenario's uitdenken" - Marianne Vos vertrouwt op haar topvorm 2 UUR GELEDEN

De regeling zorgt voor boze gezichten bij de ploegen die onderaan bungelen. De toekomst van hun ploeg is gevaar. Zij snappen niet dat de UCI de coronacrisis niet meeweegt in hun beslissing. Dit heeft immers het aantal wedstrijden en de uitslagen beïnvloed. Sylvan Adams, teameigenaar van Israël-Premier Tech, dreigt zelfs met een rechtzaak

Wensen van de teams

Lappartient houdt echter voet bij stuk en benadrukt dat de regeling al jaren vastligt. "We hebben dit vier jaar geleden besloten", tekende CyclingNews op. "We hebben daarbij bewust gekozen voor een systeem over drie jaar om te voorkomen dat je degradeert puur op de resultaten van één jaar. Hierbij hebben we rekening gehouden met de wensen van de teams."

"Het is vervelend voor de ploegen die degraderen, maar het hoort bij sport. Je kunt ook uit de Premier League degraderen. De teams moeten dat accepteren. Ik begrijp dat dit lastig is, want zij doen er veel voor, maar je moet ook de ruimte geven aan nieuwe teams die toe willen treden tot de World Tour."

Dit laatste punt geeft voor Lappartient de doorslag. "We willen hen de kans geven om zich te kwalificeren en zo in te stromen in het systeem. Het liefste wilden wij automatische promotie en degradatie, maar dat wilden de ploegen niet. Dat we de top-18 nu een licentie geven, is een mooi compromis."

Waar kijk je?

Alle grote wielerwedstrijden zijn live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Wereldkampioenschappen WK Wielrennen | Van diskwalificatie in de Ronde naar wereldtitel beloften, wie is Yevgeniy Fedorov? 2 UUR GELEDEN