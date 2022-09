Wielrennen

Het gebruik van tramadol is lange tijd grijs gebied geweest. De pijnstiller, die behoort tot de opioïden, stond altijd bekend als niet-prestatiebevorderend, maar wel gevaarlijk. Zo zou je bij het gebruik van het product minder alert en duizelig kunnen worden. Bovendien is er kans op een opioïdverslaving, waarbij je te afhankelijk wordt van het middel.

Dopinglijst UCI

Omdat wielrenners regelmatig naar het product grepen, zette de UCI tramadol in 2019 op de dopinglijst. Quintana is de eerste renner die na het gebruik hiervan tegen de lamp is gelopen. Dit komt vooral omdat er weinig wordt getest op de stof.

De wielerfederatie schrapte de Colombiaan daarom uit de uitslag van de Tour de France, waarin hij als zesde was geëindigd. Een schorsing kreeg hij niet, omdat het zijn eerste overtreding was. Pas bij een tweede keer volgt een schorsing van vijf maanden. Quintana kreeg ook een boete van ongeveer 5100 euro.

Hoewel hij dus wel mocht starten, liet Quintana de Vuelta aan zich voorbij gaan om zijn diskwalificatie in de Tour de France aan te vechten. Hij ontkende eerder al het middel te hebben gebruikt. "De mededeling komt voor mij als een grote verrassing. Ik ben mij totaal niet bewust van het gebruik van deze stof", liet hij optekenen in een officiële verklaring.

WADA gaat verder

Het WADA gaat een stap verder dan de UCI. Zij beschouwen tramadol niet alleen als gevaarlijk en verslavend, maar ook als prestatiebevorderend. Na 1 januari 2024 mag het daarom niet meer voorkomen in het bloed van een sporter.

Ook besloot het wereldantidopingagentschap dat cannabis op de lijst blijft staan. Dit doen zij 'op basis van wetenschappelijke literatuur en getuigenissen van atleten', laat het WADA weten.

