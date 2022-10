Quintana liet weten dat hij niet stopt met wielrennen. “Ik zal blijven fietsen. Ik wil blijven laten zien wat voor renner ik ben”, zei hij in de

. Hij maakte niet bekend of hij voor volgend al een nieuwe ploeg heeft gevonden.

Tramadol

In augustus werd bekendgemaakt dat Quintana tijdens de Tour de France de pijnstiller tramadol gebruikte. Het middel was toen nog niet opgenomen op de dopinglijst van het Wereld Dopingagentschap ( WADA ), maar werd door wielerbond UCI niet toegestaan.

Omdat Quintana voor de eerste keer in de fout ging werd hij niet geschorst voor de overtreding maar kreeg hij een boete en werd hij uit de uitslag van de Tour geschrapt. Bij een volgende overtreding zou hij wel een schorsing riskeren van vijf maanden.

Quintana is in beroep gegaan bij het sporttribunaal CAS tegen de beslissing van de UCI om hem uit de uitslag van de Tour te schrappen. “Ik ben over de zaak optimistisch omdat ik een eerlijk persoon ben. Ik heb niets illegaals gedaan”, zei hij over de zaak in dezelfde boodschap.

Volgend jaar World Tour

Quintana maakte in 2020 de overstap naar de Franse pro-continentale ploeg. Voor zijn ploeg haalde hij belangrijke punten binnen voor het UCI-klassement. Zo won hij twee keer de kleine Franse rittenkoersen Tour des Alpes Maritimes et du Var en de Tour de la Provence. Mede dankzij deze zeges en ereplaatsen in andere rittenkoersen heeft de ploeg genoeg punten om volgend jaar in de hoogste divisie van het wielrennen te rijden: de World Tour.

Quintana is niet de enige Colombiaan in de Franse ploeg. Ook Winner Anacona, Miguel Eduardo Florez en broertje Dayer Quintana rijden voor de ploeg. Van alle drie de renners loopt het contract dit jaar af en wachten op verlenging.

