Wielrennen

Tijdens de Ronde van Polen in 2020 veranderde het leven van zowel Jakobsen als Groenewegen voor altijd. In een gevaarlijke sprint heuvelaf, kwamen de twee renners met elkaar in aanraking en werd Jakobsen op gigantisch hoge snelheid de boarding in gelanceerd. Even werd er zelfs voor het leven van Jakobsen gevreesd.

Dit bleek uiteindelijk gelukkig niet nodig, maar de sprinter van Quick-Step moest een maandenlang revalidatietraject in, waarbij onder andere zijn hele kaak en mond gerestaureerd moesten worden. Groenewegen werd naar aanleiding van de valpartij een schorsing van negen maanden opgelegd.

Onderlinge spanningen

Nadat Jakobsen wonder boven wonder weer volledig herstelde en de schorsing van Groenewegen erop zat, kwamen de twee Nederlanders elkaar weer regelmatig tegen in de koers. De onderlinge animositeit kwam daarbij meerdere keren naar boven.

Jakobsen gaf aan dat hij niet zonder bijgedachten kan sprinten tegen Groenewegen, omdat hij nooit zeker weet wat hij gaat doen. Bovendien zei de regerend Europees kampioen dat hij nog altijd geen echte excuses had gekregen van Groenewegen.

Uiteraard was de valpartij in Polen voor Jakobsen zeer veel ernstiger dan voor Groenewegen en zo ook de gevolgen. Toch waren de maanden die volgden voor Groenewegen ook verre van makkelijk. Groenewegen werd bedreigd vanwege de crash en daarbij werd zelfs de naam van zijn pasgeboren kind niet geschuwd.

Toen Groenewegen deze zomer in de Tour de France een etappe op zijn naam schreef, was de emotie dan ook groot. Na afloop zei Jakobsen echter dat de overwinning van Groenewegen hem koud liet en dat hij geen respect had voor zijn landgenoot. Dit kwam ook Jakobsen op de nodige kritiek te staan.

Sinds enkele dagen is er dus een nieuw hoofdstuk bijgeschreven in het gezamenlijke boek van Jakobsen en Groenewegen, zei het dit keer positief. Beide heren stapten op 29 oktober in het huwelijksbootje. Jakobsen gaf het jawoord aan Delore Stougje, terwijl Groenewegen zich in de echt verbond met Nine Storms.

