Wielrennen

In totaal is het prijzengeld zowel bij de mannen als de vrouwen nu 40.000 euro. Koersdirecteur Leontien van Moorsel is blij met de ontwikkeling: "Als je ziet waar het vrouwenwielrennen vandaan komt en waar we nu staan, dan is dat echt een wereld van verschil. De ontwikkeling om meer gelijkheid te krijgen in de wielersport heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. We willen hierbij echt in de kopgroep zitten."

Marianne Vos wint Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race voor vrouwen is sinds 2017 aan een tweede leven bezig. Tussen 2004 en 2016 werd de koers niet meer georganiseerd, maar vijf jaar geleden werd Nederlands belangrijkste wielerwedstrijd nieuw leven ingeblazen bij de vrouwen.

In de geschiedenis van de koers greep meerdere keren een Nederlandse vrouw de overwinning. Marianne Vos, Chantal Blaak en Anna van der Breggen waren recentelijk de beste en begin deze eeuw wonnen ook Leontien van Moorsel en Debby Mansveld de Amstel Gold Race.

