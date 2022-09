Wielrennen

Dertien jaar lang was Richie Porte professioneel wielrenner. In die periode boekte de Australiër 33 overwinningen en was met zijn ploeg Sky bijzonder succesvol in de Tour de France. Na enkele jaren in een dienende rol bij de Britse formatie wilde Porte voor eigen kansen gaan in een grote ronde en vertrok hij naar BMC Racing Team en vervolgens naar Trek-Segafredo.

Voorafgaand aan de grote rondes werd Porte in die jaren vaak genoemd als favoriet, maar nooit kon hij de verwachtingen waarmaken. Elke keer kende de Australiër minstens één slechte dag, waardoor hij onherstelbare schade in het klassement opliep. In 2020 was er in het laatste jaar bij Trek-Segafredo zeer verrassend dan toch een podiumplaats in de Tour de France, voordat hij terugkeerde op het oude nest bij Ineos-Grenadiers.

Opvallende momenten

De carrière van Porte werd gekenmerkt door een aantal opvallende momenten. Zo kreeg hij in 2015 hulp van landgenoot Simon Clarke toen hij in de Giro d'Italia met een lekke band te kampen had in de slotfase van een etappe.

Clarke reed zelf echter voor het team van Orica-GreenEdge en dus was het wiel dat hij Porte aanbood illegaal. Beide renners kregen een tijdstraf van twee minuten opgelegd van de Italiaanse jury.

Een ander even opvallend als huiveringwekkend moment uit de carrière van Porte speelde zich af in de Tour de France van 2017. Bij een gevaarlijke afdaling raakte de fiets van Porte van de weg, waarna hij hard onderuit ging en over het asfalt schoot. Dan Martin reed achter Porte en overreed de Australiër, waarna beide renners ernstig gehavend naar het ziekenhuis moesten.

Het was een tekenend moment voor de tragiek rondom Porte. In zijn eerste seizoen als prof werd hij meteen zevende in de Giro en droeg hij enkele dagen de roze trui. Australië dacht eindelijk weer een nieuwe winnaar van een grote ronde gevonden te hebben na Cadel Evans, maar in het vervolg van zijn carrière kwam Porte toch vooral bekend te staan als brokkenpiloot.

