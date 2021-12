Hoewel Traksel de helleklassieker bovenaan zette op zijn lijstje ‘mooiste eendagskoers van het jaar’ vond hij het monument, gewonnen door Sonny Colbrelli, absoluut niet de mooiste klassieker ooit. Dat klinkt tegenstrijdig, maar er volgt tekst en uitleg. Precies daarvoor is Kop over kop - de wielerpodcast van Eurosport – ook bedoeld.

“Parijs-Roubaix was absoluut niet de mooiste klassieker ooit. Ik ben het er volledig mee eens dat het een belangrijke dag was, maar dat had ook met de omstandigheden te maken. Hoe lang keken we wel niet uit naar een nieuwe editie van Parijs-Roubaix, naar een natte editie?”

Ad

“Dat maakt deze Parijs-Roubaix dus wat mooier dan een normale, maar vooral omdat we er zo lang naar hebben uitgekeken. Er was een vrouwenkoers toegevoegd, vorig jaar was deze klassieker niet verreden en daarom was deze dag iets specialer dan een normale Roubaix.”

Wielrennen Wielrennen | Poels wil met Bahrain nog eens écht Victorious zijn in etappe van grote ronde 6 UUR GELEDEN

Omstandigheden

En daar wringt ‘m de schoen, volgens Traksel. “Als dit een normale Roubaix was geweest, had ik ‘m denk ik niet op mijn lijstje gezet. Het was een fantastisch mooie koers, maar Roubaix is altijd fantastisch. Ik denk dat die extra omstandigheden ervoor hebben gezorgd – bij mij – dat dit de mooiste eendagskoers van het jaar was.”

Nog één uitsmijtertje dan op basis van de woorden van Traksel. “Ook de samenvoeging van de koersen voor mannen en vrouwen maakte dit niet direct de allermooiste eendagskoers van het seizoen, maar het werd daardoor wel een historisch moment dat we over twintig jaar misschien nog steeds bespreken.”

“Ik had Parijs-Roubaix op plek drie”, voegt Jeroen Vanbelleghem toe. “Ik had ‘m ook niet op de eerste plaats staan”, aldus Jan Hermsen op zijn beurt. Strade Bianche en de WK wegrace in Vlaanderen scoren hoog bij de heren, waarna een mooie discussie over het WK ontstaat.

Parijs - Roubaix | Sonny Colbrelli wint heroïsche wedstrijd

Bier gooien

“Heb je gekeken naar de koers? 180 kilometer lang strijd! Hoe kun je die niet selecteren in je top drie”, vraagt Vanbelleghem zich af als presentator Sander Valentijn zijn lijstje prijsgeeft. “Ik kan me vooral hossende Belgen herinneren die bir gooien naar Julian Alaphilippe”, reageert Valentijn.

“Het WK is nog nooit zo vroeg geopend geweest. Sportief gezien was het WK in Vlaanderen uitzonderlijk sterk”, zwengelt Vanbelleghem de discussie nog maar eens aan. Helaas wordt die discussie precies op dat moment de kop ingedrukt. Saved by the bell!

Op naar de volgende award. Maar daarvoor moet je toch echt naar Kop over kop luisteren!

Parijs - Roubaix | Samenvatting van de eerste keer met vrouwen over de kasseien

Wielrennen Wielrennen | “Wat Roglic zei, helpt me de rest van mijn loopbaan” - Dumoulin is kopman dankbaar GISTEREN OM 09:04