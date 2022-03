Wielrennen

In december zei de Belg al dat hij geen vrouwentak van zijn ploeg QuickStep Alpha-Vinyl wilde opstarten. Volgens hem zijn er te weinig goede profs om een extra vrouwenploeg te kunnen rechtvaardigen. Daarom richt Lefevere zich op talentontwikkeling.

“We beginnen bij junioren en jonge rensters. Hen bieden we een omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen. We moeten de pool van kwaliteitsrenners vergroten. Dat is hoe je de sport laat groeien. Dat is hoe je de sport duurzamer maakt.”

De technische staf van het team bestaat uit oprichtster Natascha Knaven-Den Ouden, oud-renster en echtgenoot van Servais Knaven, die als ploegleidster werkt. Naast haar werkt voormalig topsprintster Jolien D’Hoore als sportief directeur.

Drie ploegen

Het team bestaat uit zestien rensters, niet ouder dan 23 jaar. In het team rijden onder meer Britt en Senne Knaven, dochters van het echtpaar Knaven-Den Ouden. Het team hoopt dit jaar een seniorenploeg, een beloftenploeg en juniorenploeg op te starten. De bedoeling is dat de seniorenploeg volgend jaar toetreedt tot de World Tour.

“Het is een uniek project in het vrouwenwielrennen en we zijn blij dat AG Insurance onze visie onderschrijft. We kijken uit naar de vooruitgang die onze ploeg en rensters zullen boeken”, zei Knaven bij de ploegpresentatie.

De ploeg staat vandaag onder de nieuwe naam AG Insurance-NXGT Team aan de start van Classic Brugge-De Panne.

