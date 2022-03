Wielrennen

Le Samyn is een semi-klassieker die al sinds 1968 op de wielerkalender staat. De koers is niet naar een geografische plek vernoemd, zoals de meeste klassiekers, maar naar een persoon. José Samyn won in 1968 de eerste editie van de koers, maar kwam enkele maanden later om het leven na een zware val. Daardoor werd besloten dat de klassieker voortaan zijn naam zou dragen uit eerbetoon.

Le Samyn is een koers die door sprinters gewonnen kan worden, maar ook door renners met een sterke aanval in de benen. Zo won Niki Terpstra de wedstrijd in 2016 en 2018. Vorig jaar was de Belgische sprinter Tim Merlier de beste, nadat Mathieu van der Poel in de finale met een gebroken steur te kampen had.

Parcours

Om 12:30 uur gaan de renners van start in Quaregnon, om 209 kilometer later aan te komen in finishplaats Dour. De openingsfase is vlak, maar wind kan hier een rol spelen. Uiteindelijk keren de renners terug naar Quaregnon om daarna vier keer een plaatselijke omloop van ruim 26 kilometer te rijden.

Hier begint het echt uitdagende gedeelte van de koers. Eerst krijgen de renners kasseien voor de kiezen en daarna zelfs klimmetjes over kasseienwegen. Daarna volgt een nieuwe strook, waardoor in deze fase van de koers wel eens de beslissing kan vallen.

Renners die de sprinters achter zich willen laten voordat de finale begint, zullen hier hun slag moeten slaan. Zo niet, dan zal een flinke groep overblijven die in Dour gaat sprinten op een weg die een beetje oploopt richting de finish.

Favorieten

De winnaar van vorig jaar staat opnieuw op de startlijst en dus moet hij automatisch als een van de favorieten worden beschouwd. Afgelopen zondag kwam Tim Merlier er in de sprint niet aan te pas, maar met zijn vorm lijkt het wel goed te zitten.

De beste klassiekerploeg van het peloton zal ook hopen op een scenario waarbij er gesprint gaat worden. Quick-Step staat opnieuw met Fabio Jakobsen als troef aan de start. Afgelopen zondag bleek dit in Kuurne-Brussel-Kuurne een succesvolle tactiek. De sterke ploeg van Patrick Lefevere moet in staat worden geacht om te koers naar zijn hand te zetten.

Mannen die dit willen voorkomen zijn Olivier Naessen en VIctor Campanaerts. De twee Belgen lieten dit weekend al zien goed in vorm te zijn en zullen proberen op de kasseien het verschil te maken. Een andere kanshebber is Matteo Trentin, die een harde koers kan overleven, maar ook over een goed eindschot beschikt.

Nederlanders

Namens Nederland komen Ide Schelling, Wesley Kreder, Fabio Jakobsen, Tim Naberman, Enzo Leijnse, Casper van Uden, Boy van Poppel, Taco van der Hoorn, Pascal Eenkhoorn, David Dekker, Loe van Belle, Lars Boven, Owen Geleijn, Rick Pluimers, Daan Hoole, Tom Wirtgen, Wessel Krul, Niki Terpstra, Sven Burger, Stijn Daemen, Matthijs Büchli, Vincent Hoppezak, Bram Dissel, Colin Heiderscheid, Arthur Kluckers en Jarno Mobach in actie.

Alle ogen zijn natuurlijk op Jakobsen gericht, maar hou ook Ide Schelling in de gaten. De renner van Bora richt zich dit seizoen vol op het voorjaar en is goed in staat om dit soort wedstrijden te rijden. Verder moet er natuurlijk rekening gehouden worden met tweevoudig winnaar Niki Terpstra en wie weet kan Jumbo-Visma verrassen met sprinter David Dekker.

Een laatste opvallende naam is Matthijs Büchli. Büchli is natuurlijk vooral bekend van de baan, waar hij zeer succesvol is en in 2016 zilver won op de Olympische Spelen. Afgelopen zomer werd hij met de Nederlandse ploeg ook olympisch kampioen op de teamsprint. Namens de ploeg Beat Cycling maakt hij nu de overstap naar de weg.

Waar kijk je?

Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+.

