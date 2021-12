Het schema van Pidcock omvat alle facetten die het wielrennen rijk is. “Ik wil een paar klassiekers winnen en de Giro is de grote ronde die ik wil rijden. Tijdens het tweede deel van het jaar wil ik me focussen op het WK mountainbiken in augustus”, aldus de Brit tijdens een interview met Velonews.

Hij zegt met niks minder dan de winst genoegen te nemen. Pidcocks grote doel is om dit jaar wereldkampioen te worden op de weg, in het veld en op de mountainbike, iets dat nog nooit door een mannelijke fietser is gepresteerd.

Ad

Brabantse Pijl | Tom Pidcock klopt van Aert in Overijse

Wielrennen Wielrennen | Herstellende Cavendish op brute wijze overvallen in eigen huis EEN UUR GELEDEN

Triple

Pidcock ziet zijn plannen met vertrouwen tegemoet, maar weet ook dat alles mee moet zitten voor een eventuele triple: “Ik wil wereldkampioen zijn in alle drie de disciplines, en ja allemaal in hetzelfde jaar. Ik moet alleen even wachten op een parcours dat mij ligt. Het parcours van volgend jaar is nog niet bekend, dus we moeten nog even kijken.”

Pidcock maakte vorig jaar zijn debuut op de weg en kende een zeer succesvol seizoen. Hij won de Brabantse Pijl, werd tweede in de Amstel Gold Race en eindigde op een zesde plaats op het WK in Vlaanderen.

Wielrennen Wielrennen | Van der Poel overweegt vierde discipline erbij te nemen en kijkt naar… WK gravel! 2 UUR GELEDEN