Wielrennen

Poels trok in 2020 naar Bahrain om vaker voor zijn eigen kansen te kunnen rijden. Dat zat er bij Team Sky namelijk niet altijd in. Ook Bahrain maakt een mooie ontwikkeling door, waardoor het een klein beetje de vraag is hoeveel vrijheid Poels precies krijgt.

“Misschien dat mijn rol inderdaad iets anders wordt dan twee jaar geleden, maar er is zo’n groot programma dat ik mijn eigen ding kan blijven doen”, deelt Poels met Wielerrevue . Dat eigen ding doen, moet tot uiting komen in een van de drie grote ronden.

“Vooral een ritzege in een grote ronde staat heel hoog op mijn verlanglijst. En dan het liefst in de Tour de France natuurlijk”, vervolgt Poels, die al een etappe-overwinning in de Ronde van Spanje op zijn palmares heeft staan.

Daarmee is precies gezegd wat het is, want de kans om zijn handen in de lucht te steken, werd Poels ontnomen. Hij kreeg de ritzege uit 2011 pas acht jaar later, nadat Juan José Cobo onregelmatigheden in zijn biologisch paspoort had vertoond. Poels kwam achter Cobo als tweede boven op de Angliru en werd tot winnaar gepromoveerd.

“Pretty shit”, reageerde Poels nadien. Hij wil nog een keer écht als winnaar over de streep komen. Zeker nu zijn podiumkansen in grote ronden lijken te zijn gesmoord. “Ik kan in etappekoersen van een week zeker nog klassementen rijden, maar in grote ronden zal mijn rol waarschijnlijk anders zijn.”

Poels werd tot twee keer toe zesde in de Vuelta a España. Was dat het maximale? “Als je zesde wordt in de Vuelta moet je hard kunnen trappen. Maar dan is het ook volgen, volgen, volgen. Dan rijd je minder in de picture.”

