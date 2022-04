Wielrennen

"Het is een periode waar ik met veel genegenheid op terugblik. De zege pakken in Luik was als een droom, ik voel een mooie band met deze wedstrijd", aldus de tweevoudig Tourwinnaar.

Pogacar heeft met Marc Hirschi een helper die al eens wist te winnen op de Muur van Hoei en het vertrouwen in de ploeg is dan ook groot: "Voor deze Ardennenklassiekers hebben we een zeer dynamisch team. De vorm is goed en ik denk dat ik het goed kan doen. Maar het team is erg sterk en we hebben opties, wat altijd een voordeel is."

Tadej Pogacar wint Luik-Bastenaken-Luik

Pogacar begint morgen samen met Julian Alaphilippe als topfavoriet aan de Waalse Pijl. De koers wordt traditioneel beslist op de zeer stijle slotklim. Alaphilippe wist deze wedstrijd al drie keer te winnen, maar ook Pogacar heeft over explosiviteit niets te klagen en dus kan men morgen een titanenstrijd verwachten.

