Wielrennen

Pogacar kwam de laatste twee edities van de Tour als beste uit de strijd, terwijl Roglic voor de derde achtereenvolgende keer de eindwinst van de Vuelta a España op zijn naam wist te schrijven.

Volgens Bradley Wiggins is er nu een ander verwachtingspatroon voor Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) wanneer hij deze zomer de grootste wielerkoers ter wereld voor het derde jaar op rij wil winnen. De 23-jarige Sloveen wist de befaamde gele trui de afgelopen twee jaar in Parijs veilig te stellen en lijkt vrijwel onverslaanbaar in etappekoersen.

Pogacar bereidde zich voor op de drie grote ronden met overwinningen in de UAE Tour en de Tirreno-Adriatico – met als tussendoortje Strade Bianche voor het goede gevoel – voordat de eerste smet op zijn wedstrijduitslagen verscheen in Milaan-San Remo. Zelfs toen werd hij nog slechts vijfde.

Roglic

De grootste bedreiging voor Pogacar in de strijd om de gele trui zal opnieuw landgenoot Roglic (Jumbo-Visma) zijn. De 32-jarige renner leek ongrijpbaar voor de concurrentie tijdens de Tour van 2020 voordat hij in het zicht van de haven instortte tijdens de gedenkwaardige tijdrit.

Op de vraag of de Tour een volledig Sloveense confrontatie wordt, antwoordt Wiggins tijdens een Discovery-evenement om het wielerjaar af te trappen: “Het ziet er wel naar uit, nietwaar? Na de start van dit seizoen en de dominantie die Pogacar heeft laten zien, is hij bijna weer naar een ander niveau gegroeid. Hij moet nu wel presteren.”

“Ik ben bij een aantal wedstrijden in het begin van het seizoen geweest. We zagen hem zelfs aanvallen tijdens de Strade Bianche met nog bijna een kwart van de koers te gaan. Er is een soort angst die hij nu onder zijn rivalen creëert, maar zijn grootste gevaar zal komen van Roglic - zijn landgenoot. Ik denk dat er dit jaar een volledig Sloveense strijd zal losbarsten tijdens de Tour”, aldus Wiggins.

Vingegaard

Tweevoudig Tour-winnaar en Eurosport-analist Alberto Contador vertelt ook dat het moeilijk is om voorbij Pogacar te kijken tijdens de Tour. “Het is waar dat als je over de Tour de France begint na te denken, er één naam in je opkomt, en dat is Pogacar”, zei Contador op het Discovery-podium.

“Maar dat is niet alles, we hebben het ijzersterke duo van Roglic en (Jonas) Vingegaard, die ook allebei graag willen winnen”, zegt Contador. “Vingegaard eindigde vorig jaar als tweede in de Tour. Ze doen het goed tijdens de start van het seizoen en dan moeten we de rest van de sterke Jumbo Visma-ploeg niet vergeten, met (Wout) van Aert, waarmee ze een geweldige renner in huis hebben.”

“We moeten ook Ineos met Adam (Yates) in de gaten houden,” vervolgt Contador, “en in het algemeen het aantal goede renners dat ze in de ploeg hebben. Het is afwachten of Richard (Carapaz) deelneemt na de Giro. Ik denk dat het een vermakelijke Tour wordt, ook al lijkt Pogacar extreem sterk.”

Ineos

Wiggins steunt ook landgenoot Tao Geoghegan Hart om op te staan namens Ineos terwijl Egan Bernal herstelt van zijn horrorbotsing met een bus in januari. Geoghegan Hart zorgde voor een van de grootste verrassingen in de wielergeschiedenis door in 2020 de titel in de Giro te veroveren, maar kende het jaar daarop een mager seizoen.

“Ineos heeft twee voormalige winnaars in Carapaz, en natuurlijk Hart”, meldt Wiggins. “Ik denk dat dit een belangrijk seizoen is voor Tao om terug te keren na een teleurstellend seizoen van vorig jaar.”

Ondertussen keert Wiggins het hele seizoen door terug in zijn geliefde rol ‘Brad on a Bike’. De Tour-kampioen van 2012 mengt zich achterop een motor tussen de actie en geeft dan zijn onnavolgbare commentaar.

Brad on a Bike

“Ik ga er op dat moment helemaal in op,” vervolgt Wiggins. “En tijdens een etappe als de Champs-Élysées voel ik mijzelf, bij aankomst, onderdeel van de actie. Het is het dichtst dat ik bij een fietser kom sinds mijn pensionering en dat ik in het hart van het peloton zit en me echt deel voel uitmaken van de koers.”

“Ik heb altijd gezegd dat ik het een voorrecht vind om nog steeds op dat niveau bij het wielrennen betrokken te zijn”, gaat Wiggins verder. “Je ziet nog steeds de oude gezichten en leeftijdsgenoten met wie je vroeger gefietst hebt. Sommigen van hen zijn nu met pensioen of zitten in de ploegwagens.”

“Om terug te kunnen gaan en je favoriete werk te doen, waar veel mensen mee moeten stoppen, is echt een voorrecht en eer. Je mag daar aanwezig zijn in een bevoorrechte positie om de verslaggeving en kennis met de kijker te delen”, besluit Wiggins.

