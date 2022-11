Wielrennen

Met zestien overwinningen mag Pogacar natuurlijk niet klagen over het jaar 2022. De vergelijkingen met Eddy Merckx zijn nog altijd niet van de lucht en hij sluit het jaar af als de best gerankte wielrenner ter wereld.

Volgens Pogacar hebben de successen hem niet veranderd: "Ik ben nog steeds dezelfde persoon als altijd. Mijn leven is veranderd, maar ook niet zo veel. Ik houd er nog steeds van om te fietsen, of het nou tijdens een training of tijdens een wedstrijd is."

Tweede plek geen nederlaag

Waar de critici wellicht vooral de nadruk zullen leggen op de tweede plaats in de Tour de France, weigert Pogacar te stellen dat deze tweede plek een nederlaag was: "Ik accepteer niet dat de tweede plek in de Tour de France een nederlaag was. Ik won drie etappes en was de beste in het jongerenklassement. Als dat een nederlaag is, dan is het de beste manier om te verliezen. Je kunt de Tour ook verliezen door de openingsetappe niet eens uit te rijden. Om er elke etappe te staan, is niet ver verwijderd van winnen."

Pogacar weet wat er misging in de Tour dit jaar, maar is desondanks niet van plan om zijn manier van rijden aan te passen: "Ik denk niet dat we veel moeten veranderen. Ik had één slechte dag", zo refereert de Sloveen aan de etappe dat Jumbo hem wist te kraken op de Col du Granon.

"De redenen voor die slechte dag doen er niet toe. In de dagen ervoor en erna was ik goed en ook in veel andere races. Ik heb nergens spijt van. Misschien heb ik een fout gemaakt, maar dat was omdat ik aan het racen was in het heetst van de strijd. Ik deed mijn best tegen twee grote rivalen van hetzelfde team. Ik probeerde een groepje bij elkaar te houden, maar Jumbo-Visma was erg sterk en had meer één missie: mij kraken. Daar slaagden ze in. Natuurlijk heb ik niet van die dag genoten en het doet nog steeds pijn, maar het moet er prachtig hebben uitgezien op televisie.", aldus Pogacar.

Geen veranderingen in manier van racen

Pogacar is dan ook niet van plan grote veranderingen aan te brengen: "Op die manier rijden is simpelweg mijn manier van racen. Het is veelal gebaseerd op instinct. Soms werkt het en soms werkt het niet, maar ik ga niet veranderen. Ik zal altijd vol gas blijven racen."

Bovendien vielen meerdere knechten van Pogacar weg door het coronavirus en blessures. Pogacar wil wel lessen trekken uit de Tour van 2022: "We zullen de ervaring van dit jaar gebruiken en het verlies in ons voordeel gebruiken voor de toekomst."

"Volgend jaar gaan we met een nog sterkere mentaliteit en nog hongeriger naar de Tour en dan zien we wel wat er gebeurt. We zullen altijd 100 procent geven om te winnen. We hopen gewoon dat we niet weer met dezelfde pech en dezelfde problemen te maken krijgen", aldus een strijdlustige Pogacar.

Ploeggenoten

Het leek toch vooral een gebrek aan kwaliteit van de ploeg van Pogacar dat hem de kop heeft gekost tijdens de Tour. Volgend jaar zal de Ronde van Frankrijk opnieuw het grote doel zijn en daarom heeft zijn ploeg inmiddels de nodige versterkingen aangetrokken. Zo werden onder anderen Adam Yates, Tim Wellens en Jay Vine gehaald en beleefde teamgenoot Juan Ayuso tijdens de Vuelta zijn grote doorbraak.

Pogacar kijkt dan ook met vertrouwen vooruit naar 2023: "We hebben een paar fantastische nieuwe teamgenoten voor 2023. UAE Team Emirates wordt elk jaar sterker en sterker. Ik kijk ernaar uit om tijd door te brengen met de nieuwe jongens, samen te trainen en te racen en dan samen doelen najagen. Ik heb erg veel zin in het nieuwe seizoen."

Vooral van Juan Ayuso verwacht Pogacar veel: "Hij deed het geweldig in de Vuelta en liet zien dat hij sterk is en klaar om te winnen op 20-jarige leeftijd. Ik denk dat hij heel waardevol gaat zijn voor dit team. Hij kan grote rondes gaan winnen in de komende jaren en dat is iets goeds. Hij is een teamgenoot, geen rivaal."

Vingegaard en Evenepoel

Jonas Vingegaard zal in de Tour de France vermoedelijk weer de grote concurrent van Pogacar worden, maar de Sloveen is ook beducht voor Remco Evenepoel in de komende jaren. Pogacar ziet die uitdaging met genoegen tegemoet: "Het is goed om een jonge generatie in de sport te hebben. We hebben al mooie gevechten gehad met elkaar. Het is een goede periode voor het wielrennen. Ik wou dat ik op de bank kon zitten om op TV de strijd te zien, maar ik moet zelf vechten om te winnen."

Remco Evenepoel kwam Pogacar nog niet vaak tegen, maar de twee jongelingen zijn beide op een grootse manier aan hun carrière begonnen: "Hij is simpelweg een goede renner. Ik denk dat hij ook goede genen heeft. Hij is erg aero op de fiets, heeft een goede watts per kilo verhouding en is fysiek en mentaal sterk. Hij is lastig te verslaan. Als we tegen elkaar reden, was hij beter in eendagskoersen. Maar ik won Tirreno-Adriatico."

"Ik had mijn pijlen op de Tour gericht in 2022 en hij op de Vuelta, die hij won. Ik weet niet of we elkaar in 2023 zullen tegenkomen, maar het zal waarschijnlijk nog een paar jaar duren voor we echt de grenzen van zijn kunnen zien. Hij is overduidelijk al heel sterk, misschien wel sterker dan ik", aldus Pogacar.

