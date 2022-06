Zakarin bracht het nieuws naar buiten via Instagram: “Ik kondig officieel het einde van mijn wielercarrière aan. Ik heb meer dan twintig jaar van verschillende competities, successen en obstakels, prestaties en mislukkingen achter de rug. Nu ben ik klaar om verder te gaan. Dit is een nieuwe fase en een nieuwe start. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk van mijn leven en het is nog steeds verbonden aan sport.”

Zakarin wist in zijn carrière twee keer een rit te winnen in de Giro d'Italia. In 2019 won de Rus de dertiende etappe met de loodzwarte slotkim naar Ceresole Reale.

Korte samenvatting: Zakarin sterkste in spectaculaire bergenrit

Ook in de Tour de France wist Zakarin een rit te winnen. Etappe nummer zeventien was toen prooi voor de tweevoudig Russisch kampioen tijdrijden. In 2015 won Zakarin het eindklassement in de Ronde van Romandië. Ene Christopher Froome werd toen derde. De rollen tussen Froome en Zakarin werden omgedraaid in de Vuelta van 2017. Toen stond de Brit op de hoogste trede in het eindklassement en de Rus op de derde plek. Vincenzo Nibali werd toen tweede.

Verdere loopbaan

Zakarin gaat aan de slag bij Inex Club. Dit bedrijf organiseert sportevenementen en het begeleidt sporters bij deelname aan wedstrijden. "Dit is iets wat ik echt leuk vind en waar ik helemaal in op kan gaan", blikt Zakarin vooruit.

