Wielrennen

De carrière van Rebellin begon met de olympische wegwedstrijd van 1992 in Barcelona. In de lange loopbaan die volgde, reed de Italiaan voor enkele grote ploegen, zoals Française des Jeux en Liquigas. Nadat Rebellin van 2009 tot 2011 een dopingschorsing uitzat, reed hij de afgelopen tien jaar voor kleinere ploegen.

Rebellin stond in zijn hoogtijdagen vooral bekend als klassiekerspecialist. Hij beleefde in 2004 het beste jaar van zijn carrière met overwinningen in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. In 2008 pakte Rebellin de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Peking. Vanwege een positieve dopingtest moest de Italiaan deze medaille later inleveren.

Droom om wereldkampioen te worden

Aan het begin van zijn loopbaan deed Rebellin af en toe mee in de top van het klassement in de grote ronden. Zo werd hij in 1996 zevende in het eindklassement van de Vuelta en werd hij zesde in de Giro. In zijn thuisland pakte Rebellin dat jaar bovendien een etappeoverwinning. Het zou zijn enige dagsucces in een grote ronde blijven.

Met zijn vijftig jaar is Rebellin met afstand de oudste renner van het profpeloton. Toch heeft hij naar eigen zeggen nooit over stoppen nagedacht. Rebellin vindt zijn leeftijd slechts een detail en zegt nog altijd energie en enthousiasme uit de sport te halen.

Hij droomt er nog altijd van om ooit wereldkampioen te worden. Mocht dit lukken, dan zal dat ongetwijfeld een onmogelijk te verbreken record opleveren.

