De 32-jarige Roglic was in 2020 dicht bij zijn eerste Tour-zege, maar het ging mis in de afsluitende tijdrit waardoor Tadej Pogacar als winnaar in de boeken werd bijgeschreven. Maar Tour-winst is ook echt het enige dat eraan ontbreekt, want Roglic en Jumbo-Visma beleven een sprookjeshuwelijk.

Sinds Roglic het schansspringen verruilde voor het fietsen maakt hij onderdeel uit van de ploeg. Sterker nog, hij is uitgegroeid tot vaandeldrager. De teller staat op meer dan vijftig overwinningen, waaronder Luik-Bastenaken-Luik en vijftien dagsuccessen in de verschillende grote rondes.

Gemak is schijn

Dan hebben we de drie eindwinsten van de Ronde van Spanje nog niet eens genoemd. De sleet zit er nog lang niet op bij Roglic, vandaar dat Jumbo het aandurft om een nieuw, meerjarig contract aan te gaan met zijn grote ster. Ook voor de renner zelf is de keuze logisch.

“Ik ben sinds 2016 samen met het team gegroeid naar het niveau waarop we nu opereren. We hebben al heel wat moois beleefd en daar ben ik trots op, vooral omdat ik pas later de overstap maakte naar het wielrennen. Het lijkt allemaal misschien gemakkelijk, maar dat is het zeker niet”, aldus Roglic.

Leider

“Ik win en beleef allerlei moois, maar ben daar zeker niet in mijn eentje verantwoordelijk voor. Ik doe dat samen met mijn ploeggenoten, die mij onwijs steunen, en het technische kader van de ploeg. Het is fantastisch om de samenwerking voort te zetten.”

Roglic zegt niet alleen uit te zijn op succes, maar ook als persoon te willen groeien. “Er zijn diverse gebieden waarin ik mezelf wil blijven ontwikkelen. Mentaal, fysiek, als mens en zeker ook als leider. Ik bevind me op de juiste plek, in de juiste ploeg. Ik voel me goed en ben benieuwd waar we ons de komende jaren op gaan focussen.”

