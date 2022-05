Wielrennen

Waar de meeste renners hun verblijf bij Team DSM gebruiken als een springplank naar een rijkere ploeg, lijkt Romain Bardet zijn huidige werkgever voorlopig trouw te blijven. De renner die onlangs de Tour of the Alps won , zou volgens VeloNews zijn contract tot en met 2024 verlengen.

Hoewel het nieuws nog niet officieel naar buiten is gebracht door de ploeg, zal de bevestiging ervan niet lang meer op zich laten wachten. Volgens de nieuwssite zou komende maandag op de tweede rustdag van de Giro d'Italia het nieuws wereldkundig worden gemaakt. Bardet is de ploegs kopman in deze 105e Giro d'Italia en koestert - mede dankzij het geringe aantal tijdritkilometers - ambities voor een mooi eindklassement

Na het nieuws van het vertrek van Thymen Arensman is dit een mooie opsteker voor de Nederlandse World Tour-ploeg. "We hebben alles gedaan wat we konden, maar helaas heeft hij blijkbaar een aanbod gekregen dat hij niet kon weigeren", liet DSM na het vertrek van het Nederlandse talent weten.

