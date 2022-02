De Ronde van Vlaanderen kent in 2022 een gelijk prijzengeld voor mannen en vrouwen. Dat betekent dat de prijzenpot van de Ronde van Vlaanderen voor dames dit jaar een mooie 50.000 euro bedraagt.

Wedstrijdorganisator Flanders Classics was al van plan om in 2023 een gelijke prijzenbod in te stellen als onderdeel van het “closing the gap”-programma, dat zij in samenwerking met financieringsmaatschappij KPMG hebben opgesteld. De Belgische krant De Tijd meldt echter dat De Ronde van Vlaanderen dit een jaar eerder zal invoeren dan de andere evenementen diehdie onderdeel zijn van dit programma.

Ad

“Dit seizoen spannen we ons in om het prijzengeld in de vrouweneditie van de Ronde van Vlaanderen te verhogen tot 50.000 euro, hetzelfde bedrag dat wordt verdeeld onder de winnaars in de hereneditie”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. “Vanaf 2023 is het de bedoeling om het prijzengeld voor al onze wedstrijden in het voorjaar gelijk te trekken.”

Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten UAE Tour | Cavendish sprint naar overwinning in tweede etappe EEN UUR GELEDEN

Controverse

Het verhogen van het prijzengeld is een controversieel onderwerp in het vrouwenwielrennen, waarbij de overgrote meerderheid van de evenementen nog steeds vrij kleine bedragen biedt in vergelijking met mannenraces.

In het verleden werd Flanders Classics bekritiseerd vanwege het te lage prijzengeld bij vrouwenraces. Zo pakte de Italiaan Davide Ballerini een slordige 16.000 euro na diens winst in Omloop het Nieuwsblad, waar Anna van der Breggen voor dezelfde prestatie een schamele 930 euro mee naar huis mocht nemen.

Tokyo 2020 | Annemiek van Vleuten Olympisch Kampioen tijdrijden - Brons voor van der Breggen

Wielrennen UAE Tour | Cavendish sprint naar overwinning in tweede etappe 3 UUR GELEDEN