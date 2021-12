Wielrennen

Op 27 maart staat de eerste van de twee aangepaste klassiekers op het programma. Gent-Wevelgem 2022 is een race van 159 kilometer. De vrouwen gaan enkele uren na de mannen van start. De laatste 54 kilometer van de koers is identiek aan die van de mannen.

Dit betekent dat de vrouwen voor het eerst de moeilijke kant van de Kemmelberg moeten trotseren en de koers een stukje zwaarder is dan hiervoor het geval was.

Voor het eerst de Koppenberg

Op 3 april staat Vlaanderens Mooiste op het programma. Met een parcours van 158,5 kilometer is deze klassieker bijna even lang als Gent-Wevelgem een week eerder. De laatste 45 kilometer is in dit geval gelijk aan die van de mannen en daarvoor staat ook nog eens de Koppenberg voor het eerst op de rol bij de vrouwen.

De twee klassiekers zijn er zeker niet gemakkelijker op geworden en dus lijkt niets een spektakelstuk in de weg te staan. Net als bij Gent-Wevelgem gaan de vrouwen in de Ronde van Vlaanderen na de mannen van start, waardoor de finish live op Eurosport en discovery+ uitgezonden zal kunnen worden.

