Het samenwerkingsverband heeft als doel om 'technisch personeel op te leiden, trainingsprogramma's te versterken, ervaringen uit te wisselen, workshops te houden en vooral activiteiten, races en evenementen uit Saoedi-Arabië te ondersteunen'.

De overeenkomst moet een boost geven voor het wielrennen in Saoedi-Arabië, maar lijkt vooral een nieuwe poging van het land om het eigen blazoen wat op te poetsen.

Ad

Vertegenwoordigers van het land Saoedi-Arabië duiken namelijk steeds vaker op in de sportwereld. Het zogeheten sportswashing is onder andere zichtbaar in het voetbal, wintersporten, golfen en autoracen.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Deense ploeg maakt statement met sober tenue - “Willen niet zichtbaar zijn” 29/09/2022 OM 08:37

Wat is sportswashing?

Sportwashing is een term die afkomstig is van het woord 'greenwashen'. Greenwashen is een marketingtruc die bedrijven gebruiken om duurzaam over te komen, terwijl ze in werkelijkheid helemaal niet zo duurzaam te werk gaan.

De term is overgenomen in de sportwereld, daar zijn het, naast bedrijven, ook vaak grote landen die hun eigen reputatie willen oppoetsen met behulp van sportevenementen.

Denk bijvoorbeeld aan het aanstaande WK in Qatar, waar de organisatie het eigen land zo goed mogelijk in beeld wil brengen voor de rest van de wereld. Dit terwijl de werkelijke situatie in dergelijke landen, op het gebied van onder andere mensenrechten, vaak uitermate slecht is.

De omstreden Sepp Blatter onthult in 2010 Qatar als gastland voor het WK in 2022. Foto: Getty Images

Valse marketing

Saoedi-Arabië wil het land dus zo aantrekkelijk mogelijk 'verkopen' aan de rest van de wereld en dit nemen ze vrij serieus. De afgelopen jaren heeft het land namelijk meer dan 1,3 miljard euro uitgegeven aan het organiseren of binnenhalen van nationale sportevenementen.

Het land doet dit door bijvoorbeeld zelf sportevenementen te organiseren, maar ook door bekende sportteams te sponsoren of door bijvoorbeeld samenwerkingen aan te gaan met een wielerploeg als Movistar.

Formule 1

Het bekendste voorbeeld van zo'n eigen organisatie is de Grand Prix in Jeddah. Op zondag 27 maart won wereldkampioen Max Verstappen de nachtelijke Grand Prix aan de Rode Zee, de eerste editie eind 2021 was een prooi voor Lewis Hamilton.

Bij de samenwerking tussen de Formule 1 en het Saoedische regime is een slordige 550 miljoen euro gemoeid. Daarmee krijgt Saoedi-Arabië tot 2031 een plekje op de F1-kalender.

Dit jaar werden de coureurs nog opgeschrikt door een raketaanval vlakbij het circuit. Jemenitische Houthi-rebellen vielen een depot aan van oliegigant Aramco. De race ging twee dagen later gewoon door.

Max Verstappen op het podium van de GP in Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

Winterspelen in futuristische stad

De Saoedische regering vond het onderdeel zijn van een groot sportevenement echter niet genoeg, dus werd er vol ingezet op de organisatie van de Aziatische winterspelen van 2029.

In een speciaal gebouwde, futuristische megastad is onder andere een ski-resort, luxe-hotels en een zoetwatermeer aangelegd. De stad, die NEOM city gaat heten, moet echter nog wel gebouwd worden.

Overname Newcastle United

Ook de voetbalwereld ontkomt niet aan de oliedollars uit het Midden-Oosten. De Engelse Premier League-club Newcastle United werd in 2021 overgenomen door een Saoedische investeringsmaatschappij van 'the Public Investment Fund'.

Het maakte 'The Magpies' in een klap een van de rijkste clubs ter wereld, tot groot ongenoegen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die fel tegen de overname was.

Ondanks de felle kritiek van media, mensenrechtenorganisaties en de publieke opinie lijkt de sportwereld meer en meer te zwichten voor het geld uit Saoedi-Arabië. Recent werd een nieuw golftoernooi gelanceerd met oliedollars en liggen er bovendien plannen klaar om een MotoGP-race te organiseren.

De supporters van Newcastle United waren dolenthousiast na de overname. Foto: Eurosport

Situatie in Saoedi-Arabië

Alles dus om de erbarmelijke mensenrechtensituaties in het land te verbloemen. Volgens Amnesty International is er echter een hoop mis in het land. Zo wordt de vrijheid van meningsuiting bedreigd, vinden er regelmatig executies en lijfstraffen plaats, worden rechtszaken niet eerlijk afgewikkeld en hebben vrouwen niet dezelfde rechten als mannen.

De vraag is echter of dergelijke rapporten ooit hun invloed gaan uitoefenen op de sportswashing. Miljoenen mensen keken naar de GP in Jeddah en Newcastle United vindt zich terug op een verrassende vierde plaats in de Premier League. Voorlopig lijkt een einde aan deze dure marketingtruc dus nog heel ver weg.

Wielrennen Kop over Kop | Wat weten we al over het parcours van de Tour de France 2023? 2 UUR GELEDEN