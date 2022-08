Wielrennen

Het was niet de bedoeling dat het nieuws rondom de 23-jarige Wiebes zou uitlekken, maar rondom haar sprintzege op de Champs-Élysées sprak iemand zijn of haar mond voorbij, waardoor duidelijk werd dat ze volgend jaar plus in 2024 en 2025 de kleuren van SD Worx verdedigt.

SD Worx heeft de transfer van Wiebes, die daarna ook nog een tweede keer sprintsucces vierde in de Tour de France Femmes, nu bevestigd. Het is 1 augustus geweest en dan regent het aankondigingen. Wiebes maakte eerder een transfer van Parkhotel naar Team DSM en daar ging toen zelfs een rechtszaak mee gepaard. Deze overgang komt zonder grote problemen tot stand.

Clausule

Het stond Wiebes vrij om in te gaan op een betere aanbieding dan haar huidige contract en SD Worx vindt Wiebes meer waard dan Team DSM op dit moment betaalt. De zeventien overwinningen die Wiebes dit seizoen al boekte, maken het voor SD Worx de investering waard.

SD Worx beschikt met Demi Vollering en Lotte Kopecky al over twee goede, sterke afmakers, maar ploegleider Danny Stam is ervan overtuigd dat de drie elkaar niet voor de voeten lopen. “Met Wiebes gaan we voor de echte massasprints”, meldt Stam.

“Kopecky wordt uitgespeeld in de wat zwaardere wedstrijden. De kracht van onze ploeg is altijd geweest dat we met meerdere toppers naast elkaar aan de start staan. Ik zie bij Wiebes ook het talent om zich verder te kunnen ontwikkelen.”

Lefevere

Stam vervolgt: “Er komen steeds meer wedstrijden op de kalender voor het vrouwenpeloton. Dit betekent ook dat we vaker een dubbel programma gaan rijden en daar moeten we in investeren.”

Wiebes zelf doet ook een duit in het zakje: “Ik droomde er al jaren van om onderdeel te zijn van de beste vrouwenploeg van het peloton. Ik ga samen rijden met meerdere wereldtoppers waar ik me ook aan kan optrekken.”

Patrick Lefevere liet in aanloop naar bevestiging van dit transfernieuws al weten dat er bij zijn nieuwe vrouwenploeg een plekje vrij is voor Kopecky, maar als het aan SD Worx ligt, krijgt de Belgische geen vrijgeleide.

