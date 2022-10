De reden voor de operatie zijn de problemen van Roglic met zijn schouder. De klimmer van Jumbo-Visma zag zijn schouder tijdens een koers al een aantal keer uit de kom schieten.

"Het is geen geheim dat ik al meerdere keren mijn schouder heb ontwricht", vertelt hij aan het Sloveense radioprogramma Val 202. "Het is geen kleine ingreep, ze gebruiken een ander stuk bot om het gebied te versterken waar mijn schouder steeds uit de kom schiet."

Ad

La Vuelta | Bekijk keiharde valpartij Roglic in volle sprint tijdens jacht op Evenepoel

Wielrennen Parijs-Tours | Arnaud Démare voor tweede jaar op rij de sterkste in Tours EEN DAG GELEDEN

Anderhalve maand herstel

Roglic kan nu dus al spreken van een verstoorde voorbereiding op het seizoen 2023. "Normaal gesproken gaat het herstel ruim anderhalve maand duren. Het moet nu gewoon opgelost worden zodat ik me kan voorbereiden op het nieuwe seizoen.

"Ik wil sterker terugkomen en kan niets anders doen dan luisteren naar wat de doktoren mij vertellen. Ik wil er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op mijn fiets te kunnen zitten."

Veel opgaves

In de voorbij Vuelta a España kreeg Roglic opnieuw te maken met zijn blessure. In de zestiende etappe leek de 32-jarige klassementsman tijd te gaan winnen op Evenepoel, maar kwam hij hard ten val in de laatste kilometer. Roglic verweet Fred Wright van gevaarlijk gedrag op de fiets.

Ook in de Tour de France van dit jaar moest Roglic vroegtijdig opgeven. In de kasseienrit naar Arenberg kwam hij hard ten val en moest bovendien eigenhandig zijn schouder terug in de kom zetten. Zulke gebeurtenissen hoopt Roglic met deze operatie als verleden tijd te kunnen beschouwen.

Tour de France | Hier zoekt Roglic een stoel op om zijn schouder terug in de kom te duwen

Waar kijk je?

Alle grote wielerkoersen van de Tour de France tot en met de Ronde van Vlaanderen kijk je live op Eurosport. Liever reclamevrij streamen? Ga dan naar discovery+

Wielrennen Parijs-Tours | Arnaud Démare wint voor tweede jaar op rij EEN DAG GELEDEN