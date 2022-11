Wielrennen

Volgens Kuss heeft de ploeg van de grote concurrent Tadej Pogacar zeker niet stilgezeten: "Het zal moeilijk worden om de titel met succes te verdedigen. UAE heeft een aantal zeer goede aankopen gedaan, zoals Adam Yates. Toch gaan we door met een hechte groep waarin renners zitten die op alle terreinen wedstrijden kunnen winnen."

Daarnaast is Kuss ervan overtuigd dat de tactiek van vorig jaar niet nog een keer zal werken: "We zullen volgend jaar een andere manier moeten vinden om aan te vallen en we moeten onze renners anders gebruiken. DIt jaar hadden we Roglic en Vingegaard die heel goed geplaatst stonden om Pogacar aan te vallen, maar volgend jaar weet ik nog niet wat ons te wachten staat. Het belangrijkste is dat we een zeer compleet team hebben dat geschikt is om verschillende situaties het hoofd te bieden."

Giro of Tour voor Kuss?

Langzaam beginnen de contouren van het seizoen 2023 vorm te krijgen binnen de wielerwereld, maar bij Jumbo is het nog onbekend wie welke grote rondes gaat rijden. Sepp Kuss zelf houdt alle opties open: "Het plan voor komend seizoen is nog niet heel concreet, maar Vingegaard wil graag zijn titel verdedigen. Anderen willen voor de Giro gaan vanwege de vele tijdritten. We weten het nog niet, maar er is nog tijd om het uit te werken."

"Ik zou zelf graag eerst naar de Tour gaan en daarna naar de Vuelta, maar ik zou ook graag een jaar de Giro doen. Het probleem is dat ik me in het voorjaar meestal nog niet zo lekker voel. Over een paar dagen op de ploegenpresentatie zal meer duidelijkheid komen", aldus de klimmer.

